A padres y madres

Mediante el presente comunicado deseamos hacer saber y expresar un variado número de situaciones/acciones/comentarios, que a la vez poco realistas y motivados en un afán mas pasional que racional, están siendo protagonistas estos últimos días de una serie de acontecimientos que rallan el acoso y la intimidación, llegando a existir casos de poder calificar de vejatorios y crueles a la vez que injustos, por lo que nos vemos en la obligación de dar luz a ciertas cosas que conviene dejar claras:

Tras los últimos rumores vertidos deseamos dejar claro que la AMPA es una asociación sin ánimo de lucro, dentro del equipo que ostentamos su representación nadie percibe cantidad alguna de dinero o compensación, siendo nuestra dedicación de forma altruista y en la medida de lo que podemos cada uno, pues somos padres y madres al igual que vosotros. Aprovechando la ocasión manifestarles que se ha celebrado el año pasado reunión para renovar tal representación, acudiendo a la cita un escaso número de asistentes y ningún voluntario, siendo consecuentes con ello se ha continuado con la labor, incluso faltando uno de nuestros integrantes por haberse trasladado de colegio (si alguno de ustedes desea aportar como integrante que nos lo haga saber).

También es cierto que estamos atravesando un periodo de cambio del cual, al igual que el resto de padres y madres la AMPA tampoco ha sido consciente ni informada hasta fechas cercanas al inicio del curso escolar, algo por lo que no se puede ni debe culpar a la actual directiva del Colegio. Este proceso de cambio está generando un gran trastorno en el ámbito de la convivencia escolar puesto que se unen varios factores: La falta de interés de muchos padres y madres por una información fiel y verdadera puesto que optan por hacer caso a cábalas e inventivas de toda índole antes que acudir a recibir información de primera mano por parte de quien la debe suministrar (Dirección del Centro) y que hasta el momento han sido muy participativos en esta labor.

Exponer también que esta asociación no se ha creado con el objetivo de protesrar puesto que existen otros cauces como el diálogo y los argumentos, mediante los cuales se solucionan situaciones de interés general y particular. Queremos al mismo tiempo incidir en este aspecto y forma de hacerlo, ya que estos días se han dado caso de tonos inapropiados y algunas faltas de respeto, tanto con personal de la dirección del Centro, como profesores o miembros de la AMPA, y lo peor ya no solo queda ahí, si no que habría que plantear que tipo de mensajes transmitimos a los hijos con esas actuaciones. En el caso nuestro, disponemos de elementos como hojas de sugerencias o de quejas que están al alcance de cualquiera en la página web, sin la necesidad de ser abordados, ni increpados, ni teniendo que atender ese tipo de cuestiones en un espacio reservado a nuestra vida privada, ya que incidimos en que somos padres y madres como tú.

Por todo ello queremos hacer un llamamiento público grande y sonoro, para que se desista de tales acciones caóticas, pues existen padres y madres que están protestando injustamente, dejándose llevar por sentimientos y no por lógicas, adelantando acontecimientos y suposiciones ficticias, todo ello genera un gran ambiente incendiario y contagioso que nada ayuda a resolver los inconvenientes de cada uno. Seamos organizados, educacos, juzguemos en base a la realidad no a suposiciones, y simplemente conservemos la calma y la paciencia ya que estos días algún tipo de comportamiento raya lo Iincívico. Cada uno que haga una auto reflexión interna y evalúe su comportamiento de estos últimos días, considerando si es justo o desmedido, y si es la manera de solucionar conflictos que queremos transmitir a cada hijo.

*Presidente de la AMPA del colegio Sagrado Corazón de Lalín.