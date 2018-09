¡Que ventos Os de Comesaña!

Me ha hecho pensar lo que me cuenta Lucas Alonso, director de Mayeusis y de Os Ventos de Comesaña. Corrían los años 80 y en Vigo -dice él recordando- entraban en ebullición corrientes inconformistas y transgresoras que ocupaban locales, calles y nos ponían por primera vez en el mapa. El Manco, el Kremlim o Ruralex encabezaban esta movida urbana. Pero había una movida un poco mas tradicional que germinaba en las afueras, Os Ventos, Os Da Xunqueira, Andarela, Lembranzas Galegas y muchos otros grupos se reunían en los barrios vigueses para iniciar la otra movida. En el caso de Os Ventos, luchando contra viento y marea, mientras los vatios de la movida inundaban Vigo a Os Ventos una sentencia y un vecino les obligaba a no tocar la gaita porque hacía mucho ruido. Pero eso no fue impedimento para que más de 30 años después la agrupación siga sintiendo el folclore como en sus inicios. Viajes a Israel, Checoslovaquia o Polonia pusieron a San Andrés de Comesaña en el mapa y este fin de semana lo vuelven repetir. MESTURANDO es un Festival folclórico que mezcla la tradición gallega y viguesa compartida con Corisco. Y su director Pablo González, con la sensibilidad y alegría canaria encarnada en la Agrupación folclórica Guarache llegada desde TACORONTE. Será hoy sábado, 15, a las 17.30 en la Alameda de San Andrés.

¡Vaia xantar, irmandinhos!

El Supremo Sanedrín de la imprescindible, sobria, inefable, divertida, famosa e indulgente, entre otros méritos, Irmandade dos Vinhos Galegos, que así la califica su presidente, Nemesio Barxa, ha convocado para el 29 de este mes el capítulo correspondiente al equinoccio de otoño. En el anterior capítulo, celebrado en Cambados, se acordó que fuera en el monasterio de Carboeiro, en Silleda. Ahí, cerca de la Fervenza do Toxa, con un entorno excepcional de flora y fauna, en el Museo, se reunirá la vieja guardia y se nombrará a los nuevos miembros. Leed el menú, tal como lo leí yo: Delicias de lacón prensado, montadinhos de mousse ibérico, boulevants de salpicão, pementos sherry recheos de queijo crem, bocadinhos de omelete de Laro, chouricinhos em molete de aldeia, empanadas de Bandeira...

Casás, eres el más grandeeee

Muchos de vosotros, sobre todo los que estéis interesados por el arte, conoceréis al artista Fernando Casás. Es un gondomarense de la cosecha del 46, reciclado en Brasil (donde conoció a su Mina Max) y en el mundo. Es un hombre cordial, que hace años volvió a vivir en su tierra madre, y me entero hoy de algo que le prestigia aún más. Un total de once críticos de arte, filósofos, científicos, poetas y profesores comentan y analizan la obra del artistas en la edición especial de la brasileña Agulha Revista da Cultura # 123 que lleva por título Fernando Casás o el arte de los límites. El artista, que vive entre Galicia y Brasil, es uno de los iniciadores de los movimientos de arte y naturaleza. Escriben Alberto Ruiz de Samaniego, Décio Pignatari, Félix Duque, Javier Maderuelo, Jorge Wagensberg, José Jiménez, José María Parreño, Renina Katz, Roberto Grey...