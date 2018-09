Entendendo a conxuntura económica

O informe presentado esta semana polo Foro basease na contabilidade trimestral que elabora o Instituto Galego de Estatística (IGE). Con datos do segundo trimestre de 2018, o IGE detecta unha certa desaceleración do PIB galego, cunha taxa de crecemento interanual que descende de 3.1% a 2.8%. Unha minoración que ten que ser interpretada á luz de dous factores.

En primeiro lugar, a economía europea e a española están a frear levemente o seu crecemento, en liña co agardado. Unha economía rexional como a galega, plenamente integrada coa súa contorna, non pode quedar á marxe do que ocorre. Porén, Galicia mantense por riba da media española no segundo trimestre e todo apunta que así rematará o ano, como ten previsto o Foro no seu informe de perspectivas para 2019.

En segundo lugar, a demanda interna segue moi viva. De feito e en liña co indicador de conxuntura ABANCA-Foro, no segundo trimestre acadou o valor máximo na última década. O crecemento conxunto do investimento das empresas, o gasto das administracións e o consumo dos fogares acadou o 3%. Tamén as exportacións van ben, en liña co que amosa o Barómetro Exportador de Galicia (BAEXGA) presentado hai unhas semanas.

¿Que explica daquela o menor ritmo de crecemento do PIB no segundo trimestre? A resposta está nas importacións. Segundo o IGE, estamos a importar máis que nunca. A xente e as empresas están comprando máis fora. E pagamos un petróleo máis caro. Nos vindeiros meses toca confirmar e, no seu caso, analizar polo miúdo esta dinámica.

*Director do Foro Económico de Galicia