Una felicitación a Andrea

Olé, Mtb Francón - Ya no es la primera vez, y no será la última, que un grupo de amantes de la bicicleta llamados Mtb Francón organiza una quedada con especial interés y atención en la amistad, haciendo las delicias de los más montañeros de dos ruedas y homenajeando a los que más lo necesitan. ¡¡Olé por vosotros, MTB FRANCÓN!!

¡Felicidades Andrea Domínguez Casabella por tu esfuerzo deportivo y por tus consecuentes premios! Dirás qué sé yo de lo tuyo pero más de lo que crees, por ejemplo que vives en Ponteareas pero eres de Vigo, lo contrario que el alcalde vigués, y que, por hablar del ámbito deportivo, eres sobrina de Carlos Núñez Gayoso, el socio 43 del Celta por haber entrado en 1944 o 45. Sí, ese fiel aficionado que es historia viva del baloncesto vigués a sus 86 tacos, que jugó primero al balonmano, luego 21 años al baloncesto y que fue presidente del Ademar, para después convertirse en seguidor del Celta que metió la afición a su nieto Dani, supongo que primo tuyo. Tu tía María Dolores andaba el otro día quejosa porque no habíamos resaltado nada tu esfuerzo en la natación junior. Y no está bien, claro, porque quedaste campeona de España, luego fuiste seleccionada para Malta y Grecia y luego para representar a España en el mundial de Israel celebrado hace poco, sola con otra en tu categoría y, entre 32, quedaste en décimo lugar, que está muy bien. Es una proeza que merece aplauso, porque hay mucho esfuerzo detrás de entrenamiento cada día, a veces en el silencio.

Un taxista de mucha altura

Yo conozco otra campeona pero en el modo valiente de afrontar las secuelas del cáncer, y luchar con denuedo desde la debilidad y el dolor, por el reconocimiento de derechos para las afectadas. Se llama Beatriz Figueroa, vosotros la conocéis por el más de medio millón de firmas que consiguió para una causa de esa enfermedad y anteayer le ocurrió una anécdota que dignifica al gremio de los taxistas. Subió en un taxi en su calle Teixugueiras porque le tocaba ir al Registro Civil y lo hizo con pocas fuerzas y muy dolorida, incómoda. Salió del taxi, caminó muy débil hacia el Registro y ya dentro, en la cola, le apareció el taxista para devolverle las llaves de su casa, que había olvidado en el taxi. Le había oído su destino en el taxi. Profesionales así, pocos.

Ripalda y su cultura de la miel

Ya en 1980 me regaló su libro "Un fachico de contos" y yo di primera nota de su existencia literaria. Desde entonces me ha ido regalando cada uno que iba publicando y ya no sé cuantos van pero andarán por la veintena. Hablo del maestro jubilado Xosé Lois Ripalda, al que el otro día nuestro Méndez Ferrín le dedicó una encendida glosa en su columna de FARO y nosotros hemos hecho sus Memorias. Y es que Ripalda acaba de sacar a la calle "A cultura do mel", siguiendo esa trayectoria suya de estudio de muy diversas realidades de Galicia, sea la cultura del pan, la del vino, de las fuentes... independientemente de sus cuentos. ¡Cuánto has amado y hecho por Galicia, Ripalda!

Mensajes en botella de tequila

Cierto que yo recibo hace 4 años botellas con textos literarios en su interior que deben volcar desde el interior de la ría y llegan por las mareas a alguna playa. Pero ahora acabo de recibir en un sobre de Correos una botella mini de tequila que, en lugar de líquido, tiene en el interior un termómetro que marca 40 y un solo texto: Galicia do Sul 1991. Ni idea de quién manda ni qué quiere decir. A ver si es Manuel Xío Blanco, autor creativo que creo que vive por Mos y me manda a veces cartas hermosamente recreadas de papel reciclado.