¡Qué vida, Xardín Desordenado!Escribo al calor de la música última de Xardín Desordenado y su disco Victoria da Luz, con textos de María Victoria Moreno, a quien este año se dedicó el Día das Letras Galegas. Me encanta la voz de Marlene Rodrigues y me parece llena de color narrativo la de Santiago Ferragud, a la vez guitarra y compositor, con la bendición de tener al lado a Isaac Garabatos, Lorenzo Boo, Blas Segura y David Outumuro. "Neste tempo de paz, nesta inquietude./Cando o so para, bica e aloumiña,/ Neste solpor eterno a auga camiña/ Silente polo va da inmensitude", canta Marlene y nos envuelve en esa poesía bella de María Victoria Moreno. ¡Qué buena trayectoria musical está dibujando este grupo que da color, calor y honra a Vigo!

Acabo de cerrar la lectura de un libro que me ha tenido atrapado en sus vericuetos literarios. Hablo de "Operación Bucéfalo", de Juan Cal, publicado en la editorial Milenio, que hoy presentaremos en la librería Versus (Venezuela, 80) a las 8 de la tarde, con Ángel Cerviño. Se trata de una ficción literaria sobre el narcotráfico gallego pero fundamentada férreamente en un conocimiento profundo sobre lo que hubo. Juan es un pontevedrés que ejerce como periodista en el diario Segre de Lérida desde 1982, aunque parece que hubiera vivido en directo esos años 80 de nuestra movida de la droga. En Cataluña fue bien acogido y ahora es director ejecutivo del grupo, que cuenta con otras publicaciones, además de vicepresidente de la Asociación Catalana de Prensa Comarcal. Pero, yendo al grano, el libro es una joyita porque no solo informa de narco sino de la memoria del último franquismo, el microfundismo político marxistoide de los 70 con Mao y su santa madre alrededor, la crisis económica y de la pesca... Juan Cal inventa a personajes como Tucho Currás, al periodista Xan da Laxe, a los clanes de los Patelos, los Machines, los Valiña... y se saca de la manga una atractiva vinculación del narco gallego con eso que llamaban la liberación nacional de Galicia, o algo parecido, no recuerdo. ¡Y fue escrito antes de "Fariña"!

De la Vega pero de Osuna

Andaluza de Osuna y olé pero residente en Sabarís hace años, mañana bautiza Margarita de la Vega su pintura en la sala Apóstrophe, aunque lleve muchos años forjándose en el taller de Claudio Maseiro. La muestra se titula "La Mirada de África" y en ella reinventa el realismo con un estilo muy particular, con una temática comprometida y de denuncia social sobre la situación de emergencia que viven millones de personas en el continente africano. Por algo la mitad de sus ventas irán a ACNUR. Pero a mí me interesa, además de su faceta como pintora, su vertiente humana. O sea que la pintura siempre ha sido su hobby preferido pero como una forma de reflejar todo el conocimiento de los viajes realizados por gran parte de Europa y África. Margarita de la Vega se siente nómada y de esa forma aprendió a conocer, la forma de vivir en cada cultura hasta tal modo de implicarse socialmente en cada pincelada de su obra, dando a entender lo que según ella no sabe expresar con la palabra. Desde adolescente siempre ha estado unida a ONGs: Unicef, Cruz Roja, Aldeas Infantiles, Acnur...

¡Qué vida, Xardín Desordenado!

