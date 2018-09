Desfiguraciones legendarias

Con los atentados del 11-S de 2001 empieza a pasar lo mismo que con el Apóstol Santiago, que los aspectos legendarios del suceso se apoderan del relato histórico y damos por buenas las versiones que desafían la lógica más elemental. A sabiendas de que no es cierto, nadie se extraña, por ejemplo, al oír contar que el cadáver decapitado del Hijo del Trueno viajó desde Palestina hasta las costas de Galicia en una barca de piedra (no las había de poliéster en aquel tiempo), acompañado por dos de sus discípulos; que luego fue trasladado en un carro tirado por unos bueyes que se guiaban por el brillo especial de una estrella hasta el lugar de su enterramiento; y que en ese mágico lugar se construyó después, a lo largo de los siglos, una catedral y una hermosa ciudad. Y tampoco nadie se extraña de que el mentado Apóstol tomara partido por los ejércitos cristianos y los ayudase a derrotar a las tropas musulmanas combatiendo en la no menos legendaria Batalla de Clavijo montado sobre un brioso caballo blanco. Ni nadie se toma a risa que todos los años, un alto representante de la jefatura del Estado comparezca ante su efigie y de viva voz y con muchísimo respeto le pida ayuda o consejo en beneficio del resto de la ciudadanía.

Nada de eso asombra porque las leyendas tienen universal aceptación (sobre todo si están bien contadas) y además acaban siendo objeto de peregrinaciones y masivos desplazamientos turísticos. En definitiva, que se convierten en negocio. El fenómeno de la desfiguración de la realidad por potentes y, a menudo, interesadas versiones legendarias, es bien conocido y no vamos a extendernos en su enumeración. Estos días, pongamos por caso, se conmemora un nuevo aniversario de los atentados terroristas del 21 de septiembre de 2001 en territorio de Estados Unidos con el trágico balance de 2.996 muertos y 6.000 heridos, amén de los supuestos 19 autores de los hechos que perecieron en la acción suicida. No obstante, ante el enorme respeto que merecen las víctimas a día de hoy todavía hay muchos aspectos no aclarados en el suceso. Y resulta difícil explicar cómo unos hombres armados con cúteres y con solo unas horas de prácticas en un simulador de vuelos fueron capaces, primero de reducir a los pilotos de los aviones comerciales, secuestrar a los pasajeros y luego dirigir los enormes aparatos contra las Torres Gemelas y el Pentágono burlando los sofisticados controles del espacio aéreo.

Ninguno de los protagonistas de esta insólita peripecia terrorista sobrevivió al ataque y las pistas sobre sus posibles autores intelectuales se pierden en la niebla. La versión oficial es que el atentado cabe atribuirlo a un comando dirigido por ese personaje misterioso llamado Bin Laden que dicen que fue asesinado en Pakistán ("abatido" es el término que ahora se emplea) por un comando especial de los Marines que acabó hundiendo su cadáver en aguas del océano Índico para evitar (eso dijeron) que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinación. Más o menos lo que sucede con el Apóstol Santiago. Lo dicho, lo legendario deforma la realidad a conveniencia.