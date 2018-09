Establecida ya la estrategia, que no es sino buscar el mejor modo de desgastar al adversario, y asumida la táctica de que ese fin justifica los medios, habrá que esperar unos meses para ver cómo se lo toman los destinatarios/as, que son quienes van a votar en primavera. Se refiere, quien esto escribe, a la nueva polémica que la actualidad política provoca y que algunos agudizan sin tener demasiado en cuenta el deterioro, personal y colectivo, que esa postura desencadena, además del empeoramiento de la imagen y las relaciones institucionales.

La introducción resulta útil para desarrollar unas cuantas opiniones relacionadas con la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de O Marisquiño, ocurrido hace unas semanas en Vigo. La iniciativa es del Bloque y de En Marea, pero ha desatado -otra vez- la cólera del señor alcalde Caballero y una nueva arremetida contra don Alberto Núñez Feijóo, a quien responsabiliza de que el PP, con su abstención en la Cámara del Hórreo, hiciese posible lo que tanto desagrada al regidor de la ciudad.

Lo probable, con todo, es que la comisión, en sí misma, no tendrá valor alguno, ni investigador ni resolutorio, al igual que ninguna otra anterior lo tuvo sobre asuntos incluso más graves, aunque el de Vigo pudo llegar a serlo. Por tanto es lícito suponer que servirá, si se constituye y actúa antes de que lleguen las municipales, como instrumento de lucha partidista en la búsqueda de los votos. En el fondo, y como se dijo, ésa -la electoral- es la intención real de quienes la apoyan, se oponen o se abstienen. Lo de menos, lo ocurrido y su motivo.

Esa deducción es, por supuesto, opinable, y se confirmará o no según se desarrollen las investigaciones, cómo se hagan y en función de si las conclusiones obedecen sólo a la aritmética de la Cámara o a las pruebas que se aporten. Y aún admitiendo que el escepticismo no siempre es conveniente, resulta preciso insistir en que los precedentes no invitan a otra actitud. Sobre todo teniendo en cuenta que falta todavía el prólogo para la tarea de la comisión: el cruce de acusaciones acerca de quién tiene la "culpa" de que se haya constituido, si el alcalde o su oposición.

Sea quien fuere, y en todo caso, hay lugar ya para alguna opinión personal. La primera, que el alcalde estuvo y está falto de reflejos en este asunto, parece inquieto y ha optado por el peor camino: confundir el trasero con las témporas y exigir -o anunciar, ya se verá- otra investigación sobre los supuestos intereses del presidente Feijóo y Marcial Dorado, conocido personaje de poco recomendable compañía; suena a una rabieta que confirma, por sus términos, la tendencia de don Abel a imitar al francés "rey Sol" y creer en una adaptación de su lema asumiendo lo de "Vigo soy yo". Y, opinión segunda, el PP asegura no aceptar solo la investigación judicial en marcha como mejor camino para saber la verdad; y, de paso, entra en contradicción con lo que respondía cuando eran otros los que pedían una vomisión acerca de casos que afectaban a militantes suyos. Y como BNG y EM estarán a ver qué "pescan", al final ocurrirá aquello del viéronse, discutieron y no hubo nada.

Al tiempo.