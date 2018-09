¡Me quiero ir de vacaciones!

Voy a decirle al director que me eche a la fuerza unos días para que pueda restaurar mi mente porque se me acaba el verano y aún no he cogido más que cinco miserables días de vacaciones. Pero, ¿cómo voy a marchar si no paran de llegarme fotos a esta sección de vuestros felices encuentros, que pierden actualidad si esperan hasta mi vuelta vacacional? Mientras, estoy metido en tarea de desescombro de objetos en mi casa, que parece una mina sin fondo tras más de 20 años acumulando cosas en ella, y el sábado llamé para airearme e invitar a comer a Emily Boullosa. Me espera en el Calvario y me dice que tenemos que pasar primero a tomar un vino por ese Rafa Bar de la Calle Sagunto, propiedad de Rafa Martínez. No estaba. ¿Cómo iba a estar si la noche anterior a ese hostelero de toda la vida lo había encontrado currando en el Pazo de Torres Agrelo redondelano, en la boda de Sandra con Fran, ella hija de Alejandro Herlja y Elena, de Rande, personas muy queridas para Emilio, que casaban a su primera hija? Tomamos un vino igual y nos fuimos al...

Al menos me fui al Pallares

Nos fuimos al Pallares porque yo tengo debilidad por los platos de su mujer, Vicky Bastos, que siempre tiene cuatro o cinco pero todos apetecibles, de esos que te recuerdan a los entrañables fogones del hogar, hechos con mucho amor. Abel Pallares , el pater familias, tampoco estaba pero con su madre en la cocina y su hija Coral atendiéndonos, ¿qué más queremos? Abel y Vicky son padres de Manuel, que hace diseño gráfico; Abel, economista, y la amable Coral, que nos atendió, que hizo Derecho, pero todos echan una mano en el negocio cuando se tercia, y hacen bien porque de ese tronco hostelero salió todo. Yo me comí un guiso de conejo, Emily una raya con ajada y los dos compartimos unas carrilleras. No le pedí la mano a Vicky porque está casada.

Y a ver a los "victorianos"

Ese sábado, de tarde, me pasé con Ani Boado, a la que quiero aunque sea vegana, por La Victoriana, esa tienda de mobiliario vintage situada en un garaje sesentero en la calle Dr. Cadaval. No coincido tampoco con sus propietarios pero en el office sesentero de ese espacio me invitan a un café que comparto con Yolanda "Living", feliz de haber podido celebrar hace unos días el décimo aniversario de su restaurante de la calle Zamora. Me cuentan que los "victorianos" estaban esos días disfrutado de uno de sus viajes de inspiración. Esta vez les ha tocado San Sebastián, Burdeos y el mercado de las pulgas en París. Conociéndolos, preparémonos para disfrutar de iconos del diseño y otras curiosidades en esta tienda, que seguro traerán a su vuelta, si no han vuelto ya.

A las Cíes con Terras Gauda

No digo que me ponga al borde de la depresión pero me apena no poder estar mañana a las nueve y media en el Monte Real Club de Yates de Baiona para salir en barco hacia las Cíes, asistir a la presentación del proyecto enoturístico Spain Through Its Winerie y volver para comer bajo las viñas de las bodegas Terras Gauda que tutela nuestro monseñor Fonseca Moretón, que Dios guarde muchos años en su vitivinícola fe.