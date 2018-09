¡Con qué frecuencia acude la política a guarecerse en el pueblo, a menudo pretendiendo su defensa! Causa y fin de su existencia, le convierte tantas veces en excusa de agravios y desmanes que dificulta advertir cualquier atisbo de virtud. Lo que en definitiva no es más que antesala al desencanto.

Mal sabía el griego Clístenes, padre de la actual democracia, que su isonomía, esa igualdad de todos los ciudadanos ante ley instaurada allá por el siglo VI a.C., iba a tener a lo largo de los tiempos tan perversas y crueles interpretaciones. Desde la Revolución francesa hasta nuestros días, la apelación al pueblo como centro del universo político y social ha sido una constante tan manida como honesta o falsa, según la inspirada voluntad de cada personaje. Porque, ¿qué parentesco podríamos colegir entre el Montesquieu de la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como requisito necesario de justicia y libertad, con los eventuales administradores de ajenas vidas y haciendas que ungen su caudillaje también con la última palabra? ¿Cómo puede la impudicia reinar en tantos lugares sin más coartada que el falso bienestar de las gentes, de los ciudadanos? Quizás porque como decía Aristófanes el pueblo es fácil de seducir, le gusta ser adulado y al relajarse resulta engañado. No es descartable el argumento cuando uno de los países más intelectualmente avanzados como era la Alemania de 1933 se deja arrastrar por el Nuevo Orden del austríaco Adolf Hitler que bajo la estulticia "ein Volk, ein Führer", un pueblo, un líder, lleva la muerte y la desolación a medio mundo.

Hoy son todavía muchos los países en los que la soberanía de sus gentes no es más que una permanente abdicación de su condición humana. Consciente y voluntaria, que es la más desdeñable, o forzosa y extraña, la más digna y leal; tributaria siempre de amparo y protección. ¿Cómo no admirar el esfuerzo de tantos millones de venezolanos que, rodeados de la inmensa riqueza que ofrece su tierra, se ven conminados a reescribir sus vidas con trazos de dolor, miseria y pobreza? Habitantes de un vergel forzados a un penoso exilio en el que hallar un ápice de lo que ellos mismos ofrecieron a generaciones de emigrantes. Gobernantes que asientan su ignominia en doctrinas libertarias que no conducen más que a la esclavitud. Lucha de clases que a la postre no ofrece más edén que la cruel lucha por sobrevivir cada día. Eso sí, siempre en nombre del pueblo: ein Volk, ein Führer.

No obstante, más hiriente todavía resulta advertir como estos movimientos brotan en democracias consolidadas aprovechando las rendijas que generan la inseguridad y la incerteza, también la dificultad de encontrar respuesta a los nuevos problemas. Surgen entonces los epígonos de la destrucción institucional: ¿para qué necesitan la estructura democrática del Estado si ellos son los inmediatos y únicos intérpretes de la voluntad popular? Por eso mismo decía Echenique que el Senado, elegido por todos los españoles con su voto, no era más que un reducto de tiranos y por tanto desechable. Su razón era clara: Podemos tan solo sienta a 15 de los 266 senadores, ¿cómo avanzar si no en el tránsito hasta la Constituyente de amigos y camaradas? En todo caso, y después de lo implementado en Venezuela por sus asesorados, esperemos continúen enzarzados en cómo remover la momia de Franco cuarenta años después y permitir así que el pueblo de verdad, el de todos cuantos habitan este gran país, pueda seguir afrontando cada amanecer sin tener que adquirir el carné de la patria con el que comprar el combustible que le acerque al pueblo de al lado. Construir es muy difícil, destruir está siempre más a mano.

Nuestro recordado Clístenes introdujo por entonces la ley de ostracismo que posibilitaba al pueblo votar qué políticos por su tiranía no merecían permanecer en Atenas. En democracia, todos han de tener cabida, nadie sobra, pero también ha de ofrecer la suficiente generosidad y justicia para permitir a los ciudadanos elegir a quien encomendar su gobierno. En esta necesidad convendrá también Pedro Sánchez cuando, exprimido el zumo de su pacto con Podemos, constate que el independentismo populista catalán no pretende grandes soluciones, tan solo perseverar en la amenaza que agite el nogal de las crecientes partidas presupuestarias. Aunque ello suponga un agravio para otras comunidades.

Será entonces el pueblo, el español, el de todos, quien decida.