Política e paisaxe

O latín portus significou, co seu dobre feminino porta, o que todos sabemos. Pasaxe, lugar de tránsito entre dous lugares reais. Ou entre dous mundos imaxinarios. Porta inferi é a boca do Inferno. E, a Porta das Cíes, o lugar por onde pasa o navegante para enfrentarse as tebras do océano infinito e descoñecido. Galicia está sementada de centos de lugares chamados Porto, Porta tamén con diminutivos e con adheridos. Porto pode significar un paso entre montañas ou tamén un acceso abrigado e fácil a terra cando se vén do mar. Recórdanos Meyer-Lübke que todas as linguas románicas teñen derivados de portus e de porta. Cunha excepción: o romanés.

Os lugares galegos de nome Porto, segundo uso e tradición, poden levar o artigo ou non levalo. Aínda que non figure, á portuguesa, nos letreiros das estradas, a máis grande cidade da Gallaecia leva artigo: O Porto. E débese introducir no discurso así: vou ao Porto, estou no Porto, veño do Porto. Tanto en galego coma en portugués. A sorte desta cidade galaica, situada nunhas ribas altas sobre o río Douro, foi ben curiosa. Era, en tempos, Portucallis, que pode ser interpretado como un porto que servía para pasar o gando sobre o Douro. Logo foi o nome dun bispado, dun territorio, dun condado de Galicia. Finalmente, con D. Afonso Henriques, diulle nome a un reino independente, hoxe feliz República: Portugal. Mellor ca nós foi dito por Camões nos Lusíadas: "? cidade, d'onde teve/ Origem, como é fama, o nome eterno/ de Portugal?" Tal é o Porto máis famoso e coñecido do Noroeste peninsular, galego e portugués.

O máis descoñecido dos lugares de tal nome será, pola contra, esoutro Porto que non leva artigo e que non pertence nin a Galicia nin tampouco a Portugal, aínda que está nas raias. Falamos dese Porto situado no alto Bibei, por onda a Serra Calva e na provincia de Zamora. É un concello que se sente abandonado da man da deputación provincial, sen comunicacións modernizadas. Con todo, eu dígovos que este Porto merecía unha visita e, máis aínda, unha estancia demorada. Igual que ocorre nos municipios zamoranos de Pías, Hermisende e Lubián, a poboación na provincia de Zamora e so a xurisdicción castelán-leonesa, fala galego e é consciente da súa peculiaridade. Así e todo, o noso idioma carece naquelas montañas de calquera recoñecemento.

O Suleste da Galicia cultural e lingüística, desleixada e esquencida pola autoridade castelán-leonesa, está a esixir solucións múltiples e en profundidade. Os veciños de Porto a manifestarse, tal e como o están a facer estes días, deberían espertar a atención dos partidos políticos galegos nacionalistas que, co seu desinterese, están a permitir que na actual corporación municipal de Porto goberne esa dereita de Albert Rivera que non cadra coa paisaxe arraiana.