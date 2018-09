La piscina de Bueu ya empieza a tener fans

La Zona Cero de Darbo. Intenso trabajo han tenido los servicios de limpieza de Cangas en Darbo. La madrugada del domingo fue larga para adecentar el recinto, porque parece que algunos desconocen que hay contenedores.

Aún no existe, ni ha visto comenzar sus obras ni tan siquiera está adjudicada de forma definitiva, pero la piscina de Bueu comienza a despertar pasiones entre los vecinos de la villa. De otro modo no podría entenderse que en el concello se presentase hace unos días una mujer, dispuesta a facilitar sus datos para que la anotaran. Obviamente no pudo cumplir su deseo pero sí dejó patente el interés que ha despertado la infraestructura. Tanto que desde el gobierno local no descartan abrir una preinscripción una vez la obra esté en marcha.

Salva Meira, con escolta en Tordesillas

Con toda la seguridad del mundo se moverá en los próximos días el edil de Cultura de Moaña, Salva Meira. Pero no lo hará en su concello, sino en Tordesillas. La orquesta en la que toca el edil ha sido contratada para las fiestas en Tordesillas, las del famoso toro de la vega. Y ya se sabe que suele ser campo de batalla entre taurinos y antitaurinos.