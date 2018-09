Quim Torra ha proclamado con suficiente claridad lo que está dispuesto a aceptar del diálogo con el Gobierno. Única y exclusivamente la absolución de los presos del procés y un referéndum, sí o sí, para la independencia de Cataluña. Todo lo demás no entra en sus planes, así que no merece la pena seguir hablando de nada con este sujeto que antepone su obstinación a cualquier otro tipo de acuerdo o soluciones. Lo que no ha dicho, sin embargo por ahora, es lo que estaría decidido a hacer si la ley, como es lógico, no tuerce su brazo y la Constitución tampoco se repliega para ceder al chantaje permanente y las pretensiones secesionistas de salirse con la suya. La pregunta es si se atreverá, puesto que tiene las llaves, a liberar a los dirigentes del soberanismo encarcelados en Lledoners. ¿O se limitará a encender la mecha en las calles para llevar a situaciones todavía más extremas al nacionalpopulismo catalán?

Ahora es cuando se puede percibir claramente el error del Gobierno de acercar a los presos preventivos a Cataluña. ¿Ha servido de algo? Absolutamente de nada.

Torra es un ultra que predica intransigencia y, al mismo tiempo, reclama libertad. George Orwell, que poseía una extraña habilidad para anticiparse al futuro, ya advirtió hace bastante más de medio siglo que si los totalitarismos volvían a Europa lo harían utilizando como vehículo esa palabra.

Libertad es una salmodia recurrente por parte de la intransigencia nacionalista y, en general, de los partidos de ultraderecha, que han adoptado el vocablo incluso en sus siglas. Abundan en Europa los partidos xenófobos que la invocan y los que, siendo filonazis, se autoproclaman liberales.Torra pretende extender la idea de que los dirigentes soberanistas han ido a prisión por defender el independentismo, cuando la realidad es que están encerrados por delinquir y atentar abierta y supuestamente contra la integridad del territorio español y el Estado. Los lazos y la palabra libertad son la coartada de la insurrección.