De fiesta en fiesta; ahí viene San Miguel

Ya estamos en el estertor del verano y los marinenses y visitantes no podrán negar que quedamos bien llenos de fiestas porque, desde el mes de junio hubo para dar y tomar todos los fines de semana. Bendito sean el humor y las ganas de fiestas, que para apenarse hay tiempo. Hoy todavía tendremos música tradicional en recuerdo de Antonio Fernández, músico y compositor que trabajó durante muchos años como bedel del Colegio San Narciso y dejó improntra de su valía musical en multitud de piezas en su mayor parte para gaita y percusión. Y también se oyen ya los ecos de la que será la última fiesta grande de la temporada, la celebración del Día de San Miguel, que este año será en fecha puesto que el 29 de septiembre cae en sábado y no necesita ser cambiada al siguiente domingo. Saldrá la Danza de Espadas a la que acompañarán los grupos de gaitas habituales y habrá procesión con parada en las plazas principales para que los danzantes cumplan con su tradición. Según parece, la otra fiesta paralela denominada "San Migueleiro", que es cosa de peñas más o menos juveniles, va a coincidir en la fecha con lo que la movida durante toda la jornada está asegurada y quiera San Miguel que con alegría y sin desmanes, que es como se deben disfrutar las cosas. Y si todo sale bien habrá que reconocer este año el buen hacer de la comisión municipal que ha sabido "llenar" el verano. Pues que no decaiga.

