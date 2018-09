Entrevista con el diablo

La revista New Yorker decidió invitar a Steve Bannon a su célebre festival de otoño, en el que los periodistas de la publicación se reúnen frente a una audiencia con personalidades de la literatura, el arte y la política en un ambiente más o menos distendido. El editor de la cabecera, David Remnick, le dijo al New York Times, a modo de justificación (sabiendo quizás que esa invitación no sería del agrado de sus lectores), que tenía la intención de hacerle "preguntas difíciles" al exasesor de Trump e iniciar con él una "conversación combativa". Incluso el propio formato de la entrevista, con la presencia del público y la "presión" que éste puede ejercer en el diálogo, parecía convertir al evento otoñal en una oportunidad periodística que no se podía desaprovechar.

Sin embargo, el rechazo que generó la inclusión de Bannon en el programa, visualizado como de costumbre en las redes sociales (con mensajes de indignación firmados por miembros de la plantilla de la revista, colaboradores y otros invitados del festival), hizo que el polémico ideólogo y adalid de la derecha alternativa se cayera del cartel, como si se tratara de un DJ indispuesto que no llegaba a tiempo a su sesión publicitada. Remnick emitió posteriormente un comunicado exponiendo las razones por cuales había pensado que invitarlo era una buena idea y las razones por las cuales cambió de opinión. "El argumento principal en contra de que alguien como Bannon no participe en el evento es que él utilizará esta plataforma para propagar las 'ideas' del nacionalismo blanco, racismo, antisemitismo y antiliberalismo. Pero entrevistarlo no es apoyarlo. No obstante, muchos de nuestros lectores, incluidos algunos compañeros, piensan que el festival es diferente, otro tipo de foro. Es verdad que a nuestros invitados les pagamos el viaje y el alojamiento. (Lo que no ocurre, por supuesto, cuando los entrevistamos para un artículo o para la radio). No quiero que los bienintencionados lectores y los miembros de nuestro equipo piensen que ignoro sus preocupaciones. Lo he reconsiderado. Si la ocasión se presenta, seguiremos entrevistando a Bannon, pero en un formato periodístico más tradicional".

Aquí hallamos uno de los eternos dilemas que surgen ocasionalmente en la profesión cuando determinados personajes de ideologías repulsivas se convierten en periodísticamente interesantes. Este es sin duda el caso de Steve Bannon, quien, además de jugar un papel relevante en las elecciones de 2016, anduvo por los pasillos de la Casa Blanca susurrando a los caballos presidenciales. Bannon, como Trump, ya forma parte de la historia política contemporánea nuestra. Y personifica muy bien este nuevo tipo de populismo xenófobo que no osa mencionar su nombre. (Salvo en Francia y con el Frente Nacional. Allí sí dijo a los seguidores de la ultraderecha que dejaran que les llamaran racistas, que llevaran el calificativo como "una insignia de honor"). Probablemente no es tan importante como él se cree, pero tampoco es ni mucho menos una figura marginal cuyo inmerecido protagonismo se debe exclusivamente a los medios. Al igual que Trump, se trata de un síntoma. ¿Entrevistar o no entrevistar? ¿Cómo hacerlo? Una actitud benévola con el "monstruo", una fotografía en la que se ve demasiado guapo, un gesto que parece humanizar al fanático incomprendido, y transformamos el interrogatorio en una involuntaria apología. Que Bannon no sea un invitado "adecuado" para el festival también hace que nos preguntemos qué es exactamente lo que se lleva a cabo en ese festival. ¿Periodismo light a gastos pagados? ¿Un amable homenaje a los participantes? ¿Es que acaso un artículo sobre Bannon en una revista prestigiosa como The New Yorker (un perfil o una entrevista) no constituye también una exposición de sus "ideas", una incitación a tomárnoslo en serio? El dilema persiste. Y Bannon sigue fascinando. En unos meses se va a estrenar un documental de Errol Morris sobre él basado en dieciséis horas de entrevistas. Morris le dijo a Frank Bruni, del Times, que a Bannon le gustaba compararse con Lucifer, el personaje de Paraíso Perdido, la obra de John Milton. En el periódico se contemplaba este titular: "Steve Bannon es el diablo".