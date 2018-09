El "dieselazo" que agrandará el agravio de las familias gallegas

La subida de impuestos al diésel que el Gobierno viene de anunciar para 2019 castigará especialmente los bolsillos de las familias gallegas. Al agravio de soportar los precios más altos de toda España y, al tiempo, el máximo recargo fiscal que le endosa la Xunta, se les viene ahora encima el nuevo tributo al gasóleo, cuyo impacto en Galicia será mayor que en cualquier otra comunidad sencillamente porque ninguna otra tiene porcentualmente un parque móvil diésel superior al nuestro. Ni tampoco tanta dispersión geográfica ni tanta carencia de alternativas eficientes de transporte público entre pueblos y ciudades que obligan a la población a depender del coche no para ir de fiesta, sino por pura necesidad. Difícil hacer entender a la mayoría de los ciudadanos, la sufrida clase media a la que sin duda más le afectará este incremento, que la medida no supone para ella otra cosa que un "sablazo" más.

Aún no repuestos del retorno vacacional, con el impacto de tener que enfrentarse a la "cuesta de septiembre" más cara de los últimos tres años, los hogares gallegos ya saben que a la vuelta de la esquina, en 2019, les espera también el gravamen estatal que disparará de nuevo el coste del gasóleo en Galicia, donde además de ser el combustible más usado -lo utilizan el 67% de los conductores-, es donde mayor precio alcanza. Lógica su alarma. Septiembre llega con fuertes incrementos en productos de gran demanda o primera necesidad como la luz, los carburantes, los alimentos o los alquileres. El recibo de la electricidad en el hogar, por ejemplo, se dispara otros 6,25 euros de promedio y llenar el depósito del coche cuesta ahora casi 9 euros más que hace un año.

En medio de esa escalada de precios que golpea la muy renqueante economía familiar, al presidente Sánchez no le ha faltado tiempo para anunciar que el nuevo recargo al diésel se incluirá en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. El avance cogió incluso desprevenida a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que poco después del pronunciamiento de su jefe calificó la medida de "un globo sonda" ante el rechazo mayoritario que genera en el consumidor.

Sánchez defiende el gravamen porque lidera, dice, un Ejecutivo "ecologista" y "comprometido con la transición ecológica". Y sentencia: "todo lo que tenga que ver con transición energética y sostenibilidad del país como la movilidad privada, que es altamente contaminante, tendrá su traducción en una subida de este impuesto".

Por supuesto, que nadie quiere dejar a las próximas generaciones un planeta inhabitable. Nadie cuestiona, por tanto, el tránsito del modelo energético actual hacia otro más limpio y respetuoso con el medio ambiente. Ahora bien, otra cosa bien distinta es que la mejor forma de contribuir a esa transición sea hacerlo a la brava, exigiendo más sacrificio impositivo a la depauperada clase media que usa el coche por necesidad, que no por placer, y a la que, además, se dijo que no le iban a subir los impuestos.

Por eso no bastan las compensaciones que ofrece el Gobierno, como eximir a los autónomos y a los conductores profesionales del recargo. En el caso de Galicia quedarán exentos en un principio los transportistas y los casi 30.000 autónomos que se desplazan con su vehículo. No así los 960.000 particulares con coches diésel que en su mayoría se ven obligados a utilizarlo en la vida diaria por razones laborales o familiares ineludibles. Ineludibles, sí, porque carecen de un transporte público alternativo.

Por supuesto que se puede actuar sobre el gasóleo, pero habrá de hacerse con prudencia, midiendo los tiempos y las consecuencias. Sin generar alarmas innecesarias, como las maximalistas sentencias de este Gobierno contra este combustible que, según muchos expertos, con la tecnología actual es tan contaminante como la gasolina, y al tener los nuevos modelos un menor consumo expulsan menos gases de efecto invernadero, precisamente los que hay que reducir. De hecho, el "veto" al diésel emboca a la industria de la automoción a un tremendo impacto económico. Sin ir más lejos, uno de los fabricantes mundiales que más ha invertido en las últimas décadas en el desarrollo de motores diésel menos contaminantes ha sido el Grupo PSA, que tiene en Vigo su planta de mayor producción y núcleo capital en el desarrollo de la automoción gallega.

Nadie puede discutir la justicia de una carga tributaria razonable, pero lo que ocurre con el combustible en Galicia es una injusticia que pagamos todos y a la que contribuyen tanto el Gobierno central como la Xunta. Con una doble penalización: al inadmisible sobreprecio del carburante se le suma el recargo del impuesto autonómico, el denominado céntimo sanitario, que aquí se aplica en su tope máximo.

Tiene razón el Gobierno gallego al considerar que no hay justificación alguna para que los precios sean aquí más altos que en ninguna otra comunidad, pero nada realmente efectivo ha hecho para atajarlo. Ni sus recursos ante Competencia ni la apertura de gasolineras independientes han dado el resultado esperado. Ahora bien, también podría actuar rebajando su impuesto al combustible y aliviar así el bolsillo del consumidor, por ejemplo, pero eso no lo ha hecho. Lo evidente ahora es que el "dieselezo" que anuncia Sánchez agrandará todavía más el escandaloso agravio de los combustibles en nuestro territorio. Por eso no se pide ningún privilegio cuando se denuncia la situación de Galicia. Simplemente se exige el mismo trato que reciben los demás españoles, es decir, acabar con tanta desigualdad cuando de echar mano del coche por necesidad se trata.