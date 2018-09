El nunca foi un "caído"

Estaba previsto, contando na pasaxe coa presenza do rei Afonso XIII, que o primeiro voo comercial tivese lugar o 14 de decembro entre Madrid e Barcelona; non obstante, adiantando en dúas horas á viaxe oficial, outro avión foi realizar o traxecto Barcelona-Madrid, cousas da vida e da historia. En todo caso, e de parte do capital do empresario vasco Horacio Echevarreita e mais da alemá Lufthansa, Iberia foi fundada o 18 de xuño daquel mesmo ano de graza: isto é, 1927. Polo que se refire á Telefónica, baixo a denominación de Compañía Telefónica Nacional de España e coa participación da ITT, cómpre sinalar que o seu nacemento tivo lugar o 19 de abril de 1924, contando ao cargo co monopolio do servizo telefónico en toda España: algo semellante ao que iría acontecer tres anos máis tarde, e no eido do petróleo, coa hoxe desaparecida Campsa.

Pois non; xa o están a ver os -sempre moi amables- lectores destas crónicas semanais que hoxe retornan, logo do lecer do verán: nin Iberia, nin a Teléfonica, nin Campsa... Tampouco foi el o "inventor" da Seguridade Social -o seu punto de partida data de 1883; xa en 1908 xorde o Instituto Nacional de Previsión- ou das vacacións pagadas. Certo é que moitos deles foron realizados entre 1939 e 1975; outros, dabondo, erguéronse desde esa última data deica os nosos días. Mais sexa como fose, para procurarmos as orixes da construción de encoros, debemos retroceder ao "Plan Badajoz" de 1933, é dicir, á Segunda República. En fin, segundo o Banco Mundial, en 1975 España viña ser a 10ª economía mundial; iso tamén, de acordo coa mesma fonte, a comezos do século XX ocupabamos a 6ª posición. "E por que non tiran abaixo igualmente os hospitais e mais as escolas que mandou facer?", ironizan/bradan os seus parciais. Pois moi fácil, meus: os hospitais e mais as escolas leváronse a cabo cos cartos de todos os españois para beneficio de todos os españois. As estatuas, mausoleos, monumentos.... leváronse a cabo cos cartos de todos os españois para beneficio e vanagloria dun determinado bando. Poden mirarlo, e remiralo, do dereito e do revés, pero ser, non che vén ser o mesmo. Non señor.

"Pero... se os rapaces de agora non saben xa quen foi Franco!", retrucan aínda certos cidadáns desde as filas, entre outras, da formación que viste de laranxa. E levan razón: non sei cal vén ser o seu número exacto, pero si sei que han de ser máis da conta, aqueles que ignoran quen veu ser o ditador así como descoñecen a batalla de Trafalgar, os nomes das carabelas colombinas, o conde-duque de Olivares, Sagunto e Numancia -por citar, apenas, episodios e personaxes "nacionais"- ou o 2 de maio de 1808. Temos que convivir, e qué remedio!, co mal de Alzheimer e mais a desmemoria. Non obstante, cabe pensar que o noso proxecto, o noso deber, o noso devezo... están en paliar, remediar as súas consecuencias e, desde logo, en procurar unha cura efectiva da doenza. Pero nunca, xamais en facermos unha apoloxía da tal! Antes de entrar en combate, reflexionen, por favor.

Erguido entre 1940 e 1958, o chamado "Valle de los Caídos" vén ser o lugar onde repousan os restos de case 34.000 combatentes da Guerra Civil. Por máis que o obxectivo inicial fose "render honra e enterrar a aqueles que caeron loitando na Gloriosa Cruzada", os defensores da súa permanencia acoden a que o Decreto-Lei de agosto de 1957 foi establecer que o monumento, nunha liña guiada polo "sentido de unidade e irmandade entre os españois", tiña que acoller a todos os "caídos", sen distinción de bandos. Así e todo, e por máis que Vdes. procuren e volvan procurar, dificilmente atoparán nin na simboloxía, nin nas placas conmemorativas, textos explicativos.... o menor sinal de recoñecemento, reconciliación respecto dos perdedores. As referencias ao exército republicano brillan pola súa ausencia.

Mais en calquera caso, todos os que alí dormen o sono eterno teñen, iso si, un punto de unión: todos eles morren en combate -ou foron vítimas directas- do enfrontamento que tivo lugar entre 1936 e 1939; en efecto, trátase de "caídos". Todos, escribín? Todos non.

Por se alguén o foi esquecer, Francisco Franco Bahamonde morreu en Madrid o 20 de novembro de 1975. Ou o que é o mesmo: trinta e seis anos máis tarde de que rematase a Guerra Civil. Xa que logo, miren como o queiran mirar; expliquen o que queiran explicar; revolvan o que queiran revolver... o ditador das Españas non foi, non é, non será nunca un "caído". Lévenlle flores familiares e devotos onde lles caiba; os seus restos sempre estiveron de máis en Cuelgamuros.