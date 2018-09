No aprenden

Me refiero a algunas corporaciones españolas importantes y de relieve, sobre todo en el sector financiero, que llevan más de 40 años cometiendo el mismo error reiterativo de comprar bancos y participadas en países emergentes. De los muchos años que conozco y estoy familiarizado con países como Venezuela, Argentina, Brasil, México, Turquía y algunos más, nunca he dejado de oír que son los países del futuro, y yo les digo a ustedes que son los "eternos países del futuro" porque nunca se logran ni económica ni socialmente. Lo que no entiendo muy bien es que haya grandes compañías españolas empeñadas en perder una y otra vez parte de su inversión comprando y apostando por entidades de allí. Desde que tengo memoria, jamás he visto que las monedas de ninguna de estas naciones se hayan revaluado -todo lo contrario-, lo que ya supone una clara pérdida de valor de la inversión -además de los fondos que destinan a la deuda soberana de aquellos Estados-, así que es difícil de entender que se empleen parte de los recursos propios en comprar empresas en esos lares. El resultado es que los accionistas de las cotizadas del IBEX que así lo han hecho han visto caer su capitalización de forma importante. Solamente hay que observar que cotizan muy por debajo de su valor contable: Santander 0,73, BBVA 0,78, Repsol 0,82, lo que significa que los accionistas que han invertido 100 euros, han perdido de media 27, 22 y 18 respectivamente.

En estos y otros casos, el afán por crecer y ser grandes les ha llevado a comprar sociedades y destinar fondos a países en dificultades y poco evolucionados asumiendo riesgos peligrosos. Parece que a nuestras entidades que son exitosas en España, sin embargo, les cuesta asimilar que invertir en naciones con problemas pendientes acaba castigando a sus fieles accionistas.