Las tenaces

A estas alturas, si hay quienes se han ganado en el panorama político gallego la condición de tenaces son, sin duda, los críticos de En Marea. Que no se sabe del todo cuántos son, porque en la confluencia, quizá por lo de la libertad de expresión, a veces cada cual hace de su capa dialéctica un sayo de confusión. Pero se identifican, un poco a ojo de buen cubero, desde fuera y por lo general, con el llamado sector municipal, y más en concreto con los alcaldes de las tres grandes ciudades que gobiernan, pero hay más discrepantes y opositores internos. Parece.

Lo curioso, además, es que cuando tocan a asamblea, y hoy viernes parece que la habrá, los cálculos aritméticos acerca de cómo va a salir cualquier votación suelen tener garantizado el fracaso. Algunos observadores dicen que eso es propio de la pluralidad de los componentes de la organización, pero que hasta el propio Beiras haya cambiado alguna vez de criterio, al menos de puertas a fuera, no parece la mejor garantía de que exista una cohesión necesaria para afrontar con éxito las próximas municipales previstas para la primavera de 2019.

Conste que cuando, desde un punto de vista personal, se habla de "éxito" para En Marea se quiere decir al menos la reválida de sus resultados de 2015 como mínimo. Y al tiempo una expansión apreciable por todo el territorio gallego, porque eso significaría que el proyecto se consolida, incluso a pesar de que la gran mayoría de la población, vote lo que vote, no tiene claro -y vale la pena insistir- qué proyecto ese ése. Aunque parte, EM, con una ventaja: ahora, la tarea es municipal, y lo común cuenta poco. Que se lo digan al gobierno coruñés, sin ir más lejos.

(No se tome esto último como una provocación o el intento de insistir en una polémica -la portuaria- que no tiene ya más recorrido que "vigilar" la decisión del Gobierno central, por si las moscas repite una jugada de las que tanto le gustan a su presidente. En lenguaje coloquial, ésa del "nada por aquí, nada por allá" y al final sacar de la chistera no ya un conejo, que es lo previsible en los prestidigitadores, sino algo que sorprenda a los espectadores. Y a veces, que los incomode, porque para algunos magos lo que importa es solo el sobresalto por el truco. Punto.)

En todo caso, y desde una opinión personal, En Marea, que hoy podría decidir si va a debatir un relevo en su dirección y cuándo, habría de tener en cuenta que preparar una agenda para cada lugar de Galicia y, casi a la vez, despellejarse en unas primarias puede suponerle pan electoral para hoy pero quizá hambre para mañana. Cierto que la próxima cita en términos de territorio gallego tardará, previsiblemente, algo más de dos años, y que las generales ya se verá, pero a ambas tendrá que ir con algo más que promesas de caminos, canales, puertos y urbanismo o impuestos locales. Tendrá que proponer qué Galicia quiere, y cómo la ve en su entorno. Y para eso EM habrá, se supone, de espabilar. Y da la impresión de que mucho.

¿O no?