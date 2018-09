Y la prueba está en "Maigret", la serie de la BBC sobre el comisario francés creado por Georges Simenon y que se puede disfrutar en Filmin. Es una magnífica serie dramática que recrea algunos -dos por temporada- de sus casos más célebres, acentuando la dimensión psicológica de cada crimen. La ambientación en el París de la primera mitad del siglo XX, perfecta. El guion, impecable. La realización, delicada y pictórica contra el estilo gris y lineal de Simenon, notable. Ah, y un pequeño detalle: Maigret está encarnado por Rowan Atkinson. Quizá este nombre no les suene. Se lo diré de otra manera: Maigret está encarnado por Mr. Bean.

Mr. Bean. El Mr. Bean de "Mr. Bean". Sí, en el que están pensando. La psicología lleva casi un siglo discutiendo acaloradamente los límites de la flexibilidad en la personalidad humana. ¿Nacemos ya con un carácter prefijado? ¿Es la conducta humana estable y consistente, o cambia en función de las circunstancias situacionales? En definitiva, ¿es posible el cambio o la psicoterapia sólo puede aspirar a retocar detalles secundarios de nuestro temperamento? Se han realizado miles de investigaciones, decenas de miles de publicaciones. Y todos los debates en todos los congresos podrían haberse sustituido por un repaso a "Maigret".

Porque si Rowan Atkinson es capaz -y lo es- de hacer que veamos en él al comisario Maigret, entonces queda demostrado que la personalidad es contextual y su flexibilidad no conoce límites. Es cierto que durante los primeros minutos del primer capítulo estamos seguros de que Maigret va a terminar el plano chocando contra una lámpara carísima o poniendo una mueca irrisoria. Pero pronto su pipa empieza a llamarnos más la atención que sus orejas, y terminamos el episodio preguntándonos cómo este personaje pudo haber sido interpretado por otros actores en el pasado. Las personas pueden cambiar. Por ejemplo, yo ya no podré volver a ver "Mr. Bean" sin que me extrañe lo patoso que se ha vuelto el comisario Maigret.