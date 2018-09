El Día del Grito mexicano llega

En Vigo también podemos gritar ¡¡Viva México!! Ayer desayuné con Julia Acevedo Oceguera, del Guadalajara mexicano, coordinadora de Mexicanos en Galicia, igual que Alain Gutiérrez, de Monterrey, lo hace con Mexicanos en Vigo. Estaba también la médico de familia Karla Martínez Estrada, de Pachuca (México). Y es que el próximo domingo van a celebrar la fiesta patria de México, el Día de la Independencia, el llamado Día del Grito. Será a eso de las cinco y media de la tarde en el Mercado del Progreso, y no faltarán allí trajes típicos ni tacos de carnitas con bebida, música en vivo con mariachis... Me dice Julia Acevedo que la fiesta se hace con mucha voluntad pero pocos medios, así que yo le compré un número del sorteo que van a a hacer y que cualquiera puede adquirir en ese restaurante Bendito Nopal que abrieron los mexicanos Idalio Davila Huerta y Gabriela Rodríguez Heredia en el mismo Mercado de Progreso el pasado junio. Ahí mismo hubo ayer una degustación de tres mezcales y tapas de ese país querido. ¿Cuántos mexicanos habrá en Vigo? Ni idea, me dicen que en el ultimo censo figuran unos 200 con pasaporte, a los que habría que añadir muchos hijos de emigrantes que nacieron allá pero son españoles. Pocos me parecen.

De marcha con Jorge Lens

Anda nuestro Jorge Lens, profesor de Fotografía en la Universidad de Vigo, inaugurando allá por El Salvador. City Blus, la ciudad habitada es un proyecto suyo centrado en el concepto de ciudad como contenedor de historias y que pone su foco en cuatro grandes capitales: Atenas, Londres, Madrid y Lisboa. Son 50 fotografías, una expo que produce el AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, e itinerará por Latinoamérica durante un par de años, empezando en San Salvador, que se inauguró ayer. ¡Qué buena experiencia, Jorge!

Se fue nuestra Christiane

Día tormentoso este 4 de septiembre, no solo en el cielo sino en el corazón de mucha gente. Ese día falleció de una enfermedad muy rápida nuestra Christiane Ehrhardt, rodeada de sus hijos, familiares y amigos y muy bien cuidada en el hospital Álvaro Cunqueiro. La vamos a echar mucho de menos, era una mujer fuerte, independiente y divertida que hizo gala de su sentido del humor hasta sus últimos días. Alemana de 1956, nos contaba que de pequeña llegó a vivir en un castillo con sus padres y sus nueve hermanos. Vino a vivir a Vigo en los 90, a la plaza Peñasco, en el Casco Vello. Casada con Manolo García, rehabilitaron una casa y tuvieron tres hijos. Actualmente viven todos fuera, Aaron en Bermudas, Jannluis en Ruanda y Carlene en Alemania. Christiane ha sido una vecina muy activa en el barrio, muy conocida, abierta y buena amiga. Dio clases de alemán en su casa, era muy buena repostera y en los últimos años se convirtió en profesora de yoga Iyengar. Viajera incansable, en los últimos años estuvo entre Berlín y visitando a sus hijos en África, Bermudas y Hamburgo. Siempre interesada por la ecología, por la vida saludable y por el mantenimiento de la vida en el barrio. La primera hipster del casco vello.