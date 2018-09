Trapicheo y cambalache

Qué vergüenza para un coto de tantas hectáreas de terreno de monte alto y bajo, con una grandísima calidad para la caza menor y mayor, que esté abandonado por una directiva de chavalada que no saben de qué va, ya que desconocen totalmente el problema. Como fundador y conocedor y coordinador, mi obligación es llamarles y criticarles.

Hay un refrán muy sabio que dice "si quieres saber y aprender, pregunta a quien te vio nacer", y otro que dice "sabe máis o demo por vello que por demo". En los que repiten como nueva directiva no dan señales de vida, para nada, el secretario de la pasada legislatura Juan Agra dicen que repite como presidente. Los otros cinco miembros de la directiva, oficialmente no se sabe quienes son, por eso, estos bebés qué pintan y desconocen lo que es el Tecor de la Sociedad de Caza y Pesca de Silleda, les aconsejo y respeten a los socios. El exsecretario, hoy presidente Juan Agra, que no quiera presumir por que sea colegiado letrado, que los socios tengamos que decir amén a todo; pero debería ser él quien, fruto de sus estudios, respetase a los socios y atendiese las sugerencias de los mismos.

En fin, también llevo un mes recogiendo firmas para unir el coto de Silleda y el de Lalín, a estas alturas ya están recogidas en torno al 70% y espero llegar al 95%. El 5% que no quiere la unión ya sé quienes son, entre los que me indicaron que eran amigos del presidente y otro me dijo que estaba barrenado, es decir, que el único cuerdo tiene que ser él y los demás somos los barrenados. Y otros lo podemos considerar pólvora mojada. Para limpiar esta mala gestión algo están escondiendo, si no se marchan, habrá que presentarle una moción de censura.

También hablé con el presidente del coto de caza de A Brea y le pregunté que le parecía la fusión y me dijo que era muy interesante la unión de los tres cotos, pudiendo tener maquinaria en común, bajar las cuotas, y tendrían más beneficios de la Xunta y de la Federación y se evitarían envidias.

Termino, el peón obrero de la Sociedad de Caza y Pesca de Silleda debe dedicarse a su encomienda, y dejarse de pasearse en el coche de la sociedad, y no puede pedir documentación a nadie, ya que puede generar un conflicto y provocar problemas económicos a la Sociedad de Caza y Pesca de Silleda.