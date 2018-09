El prometedor dúo Carla-Penín

¡Qué alegría sentí ayer cuando decidí ir a comer con Juan Sagueiro el plato del día a El Juliana, ahí sobre la misma Plaza del Progreso, y vi que el arrojo de Lucio Penín cuando decidió meterse con la gran obra de este restaurante, estaba dando una respuesta positiva! Había mucha gente pero, dado su tamaño, no había sensación de lleno. Hay una terraza anterior, que mira haciaRonda de Do Bosco, hay un interior amplio y bien acondicionado y hay una terraza posterior, que mira a la calle Progreso. En La Juliana cuentan ahora con Carla Álvarez, una cocinera excepcional, una maestra capaz de bordar la cocina tradicional como demostró antes en su restaurante de Moaña, La Carla, pero con una inteligencia especial para nuevos platos. Nosotros comimos una ensalada de mejillón y algas, una vieira gratinada con rape, gamba, setas y trigueros, un taco de verduras asadas con mayonesa de berenjena ahumada y una carrillera al mencía con puré de manzana. Platos justos, para que la comida sea sana y no te abotargue. Salimos muy contentos por 13,50 cada uno. El támdem Carla-Penín, ya surte efecto y es prometedor. Ojalá dure. Servicio en faldas, rápido y profesional.

La dieta de mi tía de 94 tacos

En esto de comer saludable uno nunca aprende. Yo tengo una tía que vive en Nueva York, la matriarca de la familia, y viene cada verano a Vigo, Amalia Franco. Mi joven tía de 94 hace desde hace 70 años lo mismo: se levanta por las mañanas, bebe dos vasos de agua, luego se prepara un cuenco de cereales con plátano y leche, un par de tostadas de pan integral con queso fresco y membrillo y su dosis mañanera de pastillas... todo ello con mucha calma. Entre horas pica algo de queso, alguna fruta y come lo que haya ese día evitando los fritos. De cena, tiende al pollo con patata dulce, queso otra vez pero muy poco.... ¡y no se pierde una misa cada domingo, que ella incluye en la dieta! El otro día la llevé al Chavolas y se comió una lubina entera.

¡Peligro, vuelve Con la Venia!

Empezaron a tocar el año en el que TEJERO dio el golpe de estado; el año en el que se aprobó la LEY DE DIVORCIO; el año en el que IBM presentó su primer ordenador personal para ser comercializado; el año en el que el GUERNICA de PICASSO volvió a España; el año en el que REAGAN y JUAN PABLO II sufrieron sendos tentados. Desde 1981, con alegría, terquedad y contumacia, siguen en la brecha. Tras el parón veraniego, vuelven a reanudar sus actuaciones en el SINATRA mañana, jueves, día 6. Doy la voz de alarma para convocar de nuevo a sus irreductibles amigos.

Ubi est, tonsor Agapito?

Recomponiendo libros en mi biblioteca, seleccionando los esenciales, me encuentro el que hizo con su biografía Manuel Carnero Pazos, que vosotros conocéis como Agapito, el conocido peluquero que desde hace años goza de las mieles de la jubilación. Poeta en el fondo, hace tiempo que no me cruzo con él en las calles. ¿Por dónde andas, Agapito?