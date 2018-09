Me siento obligado, quizás porque después de muchos años no sé hacer otra cosa, a escribir de políticos. Me incomoda el infantilismo de algunos, de hecho la inmadurez se ha convertido en un signo deprimentemente oportunista de la política de este país en un momento en que la sociedad se percibe inmadura. El infantilismo llegar a ser en muchos casos, además de preocupante, despreciable. En otros, destila esa cursilería buenista con la que tanto se identifica cierta gente, sin que inconscientemente se libre de la vileza.

Pablo Iglesias e Irene Montero han dado las gracias públicamente a todas las personas que les han apoyado y atendido durante estos dos meses de angustia por el estado de salud de sus hijos, que nacieron en julio con apenas seis meses de gestación. Los niños prematuros, felizmente, han salido del trance y hay miles de motivos para alegrarse de ello. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando los padres de Podemos destacan que algunas de las personas que han tenido palabras más consideradas y se han desvivido por su preocupación son adversarios de la derecha. Citan, por ejemplo, subrayando que son republicanos, el cariño que han recibido de los Reyes. Explicarán a sus hijos, añaden, que sus amigos creyentes rezaron por ellos, sin tener en cuenta el ateísmo de sus progenitores. "La decencia, la humanidad y la amistad, no son patrimonio exclusivo de ninguna causa", escriben en su carta de agradecimiento. Vaya.

Pues claro, cacharretes. Nadie, si es una persona como debe ser, se alegra, por mucho que difiera ideológicamente del prójimo, de los percances ajenos. Asombrarse por ello es ser un sectario miserable imbuido de superioridad moral con una idea equivocada de lo que es realmente la política y supone el hecho de pensar distinto que los demás en diferentes asuntos. No cabe duda, la reconciliación sigue pendiente. Qué país, qué dirigentes.