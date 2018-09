Los entresijos del destino, siempre tenaz y caprichoso, me prendieron a su figura. Ninguno de los dos había tenido conciencia del otro hasta que un casamiento tan imprevisto como feliz nos hizo compartir familia. Era John O´Kane persona afable, culta, inteligente y hasta mordaz: correspondía con puntual gentileza la felicitación navideña del Gobierno consciente de que a sus noventa y cinco años éste tan sólo pretendía cerciorarse de que seguía con vida y la pensión justificada. Había nacido en la ciudad irlandesa de Cobh, en donde su padre desempeñaba el puesto de Port Master, algo así como director del puerto. El mismo lugar que en los dos últimos siglos había visto partir a casi tres millones de personas en busca del futuro que en su tierra no encontraban, el mismo también que un 11 de abril de 1912 divisó por última vez la esbelta popa del Titanic. El último puerto al que amura antes de su hundimiento.

Ajustando paso y vida a los de su amada Rita y sin renunciar un ápice a su sentir patrio, o tal vez precisamente por ello, fue John un enamorado de España. De sus ciudades, de sus gentes, de su rico patrimonio, pero sobre todo de su larga y prolífica historia. Conocedor profundo de los recovecos de nuestro pasado, desgranaba con fascinación y asombro las gestas de nuestros antepasados. Hilvanaba íberos con celtas, romanos con visigodos, moros con cristianos o liberales con conservadores con la suficiencia de quien camina por el huerto de su vida. Para concluir siempre con una lapidaria sanción que, no sin tenaz esfuerzo, me resistí siempre a esclarecer: ¡qué orgullosos debéis estar los españoles de vuestro pasado! Una y otra vez me preguntaba ¿cómo puede alguien ajeno a este solar sentir tan rendida admiración por una historia que por el contrario tantos aquí nacidos dicen denostar? La respuesta a tan cruel paradoja me condujo siempre a una doble razón. La primera y más concluyente era que él sí conocía el actuar de nuestros ancestros, había estudiado nuestro pasado; y la segunda, la afirmación de que sólo desde la fijación al momento pueden analizarse los acontecimientos de la historia.

Resulta por ello difícil entender la apostasía de tantos compatriotas que, lejos de analizar el testimonio de la historia a la luz de la verdad, claudican a la banal tergiversación de los hechos y condenan a la indiferencia, cuando no al ultraje o la repulsa, a cuantos nos han precedido. Injusto tributo para quienes portar el testigo de los tiempos ha costado enormes sacrificios y en demasiadas ocasiones también la vida. Su raíz está en la leyenda negra; en palabras de Blasco Ibáñez "ese compendio de infamias y calumnias formada por historiadores extranjeros, fundamentalmente ingleses y holandeses, para desprestigiar a España", y que fue también especialmente combatida por nuestra Pardo Bazán. Para doña Emilia, esta leyenda "falsea nuestro carácter, ignora nuestra psicología y reemplaza nuestra historia por una novela que no merece ni el honor del análisis". Aunque curiosamente, como afirma Elvira Roca, este cruel ataque no era más que la consecuencia natural de que aquella Hispania romana o la España visigoda que tanto ensalzó San Isidoro de Sevilla ya en el siglo VII, se había convertido en todo un Imperio desde el Descubrimiento de América y la ocupación de una buena parte de Europa. Era por lo tanto el objetivo a batir y a ello se consagraron con fruición y resolución nuestros adversarios, sobre todo a partir de la asunción por Enrique VIII de la cabeza de la Iglesia anglicana, compartiendo causa con el calvinismo de los Países Bajos y el luteranismo germano.

Me habría gustado ahondar en este argumento con mi admirado John, aunque tengo para mí que habiendo sufrido su querida Irlanda el azote de alguno de nuestros seculares adversarios en ciudades como Dublin, Drogheda, Wexford o Waterford, a las que Cromwell masacró con impiedad, no habría hecho más que reafirmar su admiración por esta tierra y la aportación de sus gentes al desarrollo de los tiempos.

Mil gracias, tío John.