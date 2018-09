Brexit: se acaba el tiempo

Parece que las negociaciones sobre el Brexit se basarán ahora en la última propuesta presentada por Theresa May, acordada el pasado julio en Chequers, la casa de campo de la Primera Ministra británica.

Se trata de una declaración inconcreta, que ha sido calificada como de una "salida suave", en la que, como resultado, el Reino Unido mantendría un acuerdo de libre comercio con la UE, sólo para mercancías, por tanto sin servicios, y que incluiría algún tipo particular de acuerdo aduanero, pero rechazando el libre movimiento de personas.

En este caso, Gran Bretaña debería realizar los pagos que correspondan a la UE, mantener su sistema regulatorio alineado con el de la Unión, y que el Tribunal Europeo de Justicia continuaría teniendo, al menos, algún rol arbitral sobre aspectos británicos.

Cabe recordar que los más ardientes partidarios del Brexit han transmitido, durante mucho tiempo, que solamente valía la pena la salida de la UE si ello implicaba no permanecer ni en el mercado único europeo y en la unión aduanera, si se rechazaba la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia, si se suspendían los pagos al presupuesto de la UE y si se ponía fin al libre movimiento de personas. Un acuerdo que no contemplara todas estas condiciones, situaría al Reino Unido en una situación cuasi de "vasallaje", peor que la permanencia en la UE. En otros términos, el único Brexit viable, era un Brexit duro.

Sin embargo, conforme se aproxima marzo de 2019 y, en consecuencia, más cerca del borde del precipicio, la señora May se ha ido aproximando a una versión "blanda" del Brexit. Algunos interpretan que ese cambio es una pretensión de pararle los pies a los brexiters más duros de su partido. Suponiendo que eso sea posible. De momento, tras la Declaración de Chequers, lo que se produjo fue la dimisión de dos ministros muy vinculados a la gestión del Brexit: David Davis y Boris Johnson; y el líder del Grupo Europeo de Investigación, Jacob Res-Mogg ha introducido enmiendas para desnaturalizar a la propuesta de la Primera Ministra. El gobierno sigue absolutamente dividido, sin que la señora May sea capaz de liderarlo.

Pero, ¿qué ha sucedido para pasar de un Brexit duro a un Brexit suave? Lo primero, es que se está produciendo un reconocimiento mayoritario, no público, pero sí implícito, de que un Brexit duro, sencillamente, no es viable. Aunque también causara daño a la UE, para el Reino Unido sería suicida.

Por una parte, está el daño económico: la profundidad y vitalidad de los lazos económicos entre ambas partes es demasiado grande; el comercio exterior es esencial para la economía del Reino Unido y la mitad del mismo se realiza con la UE. Por ello imponer barreras al mismo infligiría un durísimo shock de oferta a la economía británica, con efectos muy negativos sobre la renta, y con unos costes muy elevados en la competitividad de sus empresas. Por otra parte, no puede obviarse un problema político, cual es el asunto de Irlanda del Norte. Mantener los acuerdos de Viernes Santo que hicieron viable la paz, es absolutamente incompatible con un Brexit "duro", porque implicaría una frontera interior en la isla. Es altamente improbable que pueda existir una mayoría de parlamentarios en los Comunes que se atreva a perturbar el frágil proceso de paz irlandés.

También se intuye que existe una mayoría parlamentaria a favor de un Brexit "blando". Otra cosa es que pueda manifestarse realmente. Parece que hoy, aunque sean minoría dentro del grupo parlamentario conservador de la Cámara de los Comunes, quienes realmente tienen el mayor peso en el conjunto del partido Tory son los componentes del Grupo Europeo de Investigación. Además, el líder del Partido Laborista no está por la labor de una segunda consulta; Corbyn calcula que si hay un mal acuerdo con la UE, o, todavía peor, si no hay acuerdo, no habrá más remedio que convocar elecciones anticipadas.

Sin duda, el objetivo de la Primera Ministra es conseguir un acuerdo, que, para que sea aceptable para la UE, tendría que ser todavía más suave del que planteó en Chequers. Parece que cualquier versión de un Brexit "blando" es más apetecible para los Comunes, que un Brexit "duro". El problema está en que los más acérrimos partidarios del Brexit difícilmente aceptarán una solución "blanda" y, por tanto, terminarán por rebelarse, con su voto en el Parlamento, contra un hipotético acuerdo de esa naturaleza. En ese contexto, por razones electorales, también es improbable que los laboristas, apoyen a May, salvo que la conferencia de finales de septiembre de los laboristas acuerde un giro de ciento ochenta grados.

En cualquier caso, además, cualquier solución de un Brexit "blando" sería un mal resultado para el Reino Unido, porque establecería una relación de Gran Bretaña, con la UE, notablemente inferior a la actual, con un papel secundario y una pérdida de protagonismo global. El mejor Brexit "suave" es malo para el Reino Unido, aunque no tanto como uno "duro".

Eso lo saben, sobradamente, los conservadores más partidarios del Brexit duro. El Reino Unido no puede estar aislado en este mundo global, por tanto, simplificando, solamente tiene la opción de, o bien "apuntarse" a las reglas europeas, o a las estadounidenses, ya que, por sí solo, no va a ser capaz de imponer las suyas. Seguro que la mayoría del pueblo británico prefiere las reglas europeas, pero los conservadores más duros eligen la laxitud de las regulaciones laborales y medioambientales de EE UU. Ahora, con Trump, mucho más.

Por complicado que sea en el momento presente, lo inteligente sería que se produjera un cambio entre los parlamentarios más responsables, de cualquier partido, para transmitir a los ciudadanos británicos que, en su momento, se les mintió, y que no existe la más mínima posibilidad de que exista un modelo de Brexit que pueda tener éxito para el futuro del Reino Unido. Esto tampoco es probable que suceda. Caminamos a ciegas hacia un abismo que se aproxima cada día más.

Puede que la Primera Ministra llegue, o no, a un acuerdo. Si lo hace, no será fácil que lo acepten los Comunes. Si no lo hace -o, haciéndolo, lo rechazara Westminster- se abriría una crisis de magnitud no descontada, con turbulencias en los mercados de capitales y una fuerte depreciación de la libra esterlina, que, razonablemente, podría desembocar en la disolución del parlamento y en la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas y, posiblemente, de un segundo referéndum, que ahora parece que son pocos los que lo desean.

Son los "brexiters" más duros, que han causado mucho daño, quienes, aunque fuera de "carambola", podrían restablecer las condiciones para la mejor solución posible: rechazar, caso de que se produzca, el acuerdo que pudiera alcanzar la señora May, y, en ese momento, que no haya más remedio que convocar elecciones y un segundo referéndum. En cualquier caso Gran Bretaña no tiene un camino fácil para escapar del desastre que produjeron las mentiras en la campaña del referéndum de 2016. El tiempo se agota.