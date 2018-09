Así que, oídos dos de los presuntos referentes de la política española -el presidente del PP señor Casado en Cotobade y la vicepresidenta del Gobierno doña Carmen Calvo en Santiago-, no queda otro remedio que decir aquello, tan gallego, de "váiche bóa". Porque si lo que este Reino ha de esperar para un horizonte medio -el que los optimistas de ambos lados se atreven a fijar como plazo de duración de este periodo- es lo meramente electoral o lo estrictamente cínico, más vale hacer como el enfermo del chiste que, rodando su carrito hacia un barranco de Lourdes, decía lo de "Madrecita, al menos que me quede como hasta ahora".

Y no se trata de que esta opinión refleje una especie de pesimismo patológico. Surge de que, aún aceptando que la concentración del PP sea su apertura del curso político estatal, que es lo que dicen los organizadores, don Pablo Casado no haya tenido más que referencias genéricas para Galicia y sus problemas, que no son ni pocos ni leves. Un solo dato, pero que permite suponer un par de motivos diferentes: o no se sabe la lección, que es lo que temen hasta sus más decididos partidarios aquí, o lo único que le importa de estas tierras es su condición electoral.

Por eso, entre otros motivos, se dejó dicho lo del "vaiche boa". Por eso y, claro, porque la alternativa de este fin de semana se resumía en lo que dijo la señora Calvo, al parecer musa del nuevo socialismo español y del feminismo de una parte de su ala izquierda. Una dama cuyo mensaje se fija en el desprecio del adversario, con argumentos propios de lo que hay quien cree indigencia intelectual. Porque es preciso prescindir de toda prudencia, y olvidar la ciencia de que se disponga para viajar a la tierra de sutil inteligencia y la más clara moderación para insultar.

(Que nadie se alborote. Es acusar al presidente de la Xunta de mudar de opinión según quién esté en el gobierno de España; y la falta de respeto por algo que es una suposición, se agrava cuando quien en ella incurre, vicepreside un gabinete que en un trimestre ha ocupado ya varios tomos con el relato de sus contradicciones y virajes no ya en puntos de vista sino de actuaciones. Y por lo que al señor se refiere, sorprende que reclame "un PP centrado", cuando en el congreso de ese partido ordenó que se apoyase la recuperación de la derecha.)

En todo caso, quienes esperaban de este fin de semana algún gesto, alguna palabra que confirmase la ilusión de que Galicia ocupase en un tiempo más o menos razonable el papel que le corresponde como nacionalidad histórica y alcanzase el peso político que ha de tener por su clara conciencia -también electoral- de que lo propio y lo común no son incompatibles sino factores de convivencia, habrán quedado decepcionados, casi huérfanos de expectativas. Y lo malo es que lo demás tampoco es como para entusiasmar. Parodiando la "Canción del pirata" que firmó Espronceda, Galicia tiene a un lado el soberanismo del BNG, al otro el caldo semirrevoluciionario de la confluencia de En Marea y allá, a su frente, un centrismo que no acaba de concretarse ya desde que Coalición Galega murió víctima de su éxito relativo. Por eso, por todo eso y más, se explica el pesimismo.

¿O no?