Escándalos e hipocresía

En estos días nuestro Papa Francisco ha pedido perdón por los casos de pedofilia y lo ha vuelto a hacer en el encuentro con la juventud en Irlanda.

Realmente es terrible y horroroso, el mal es inmenso pero creo que es importante puntualizar que este hecho es para llevar a la tumba a cualquier sucesor de San Pedro.

El escándalo ocurrido en Norteamérica y un importante hombre de negocios judío y americano no sospechoso sale a la defensa de la iglesia católica con los siguientes datos en Norteamérica.

El 1,7% de sacerdotes católicos han sido encontrados culpables de la pedofilia, mientras el 10% de clérigos protestantes han sido hallados culpables de pedofilia. La prensa se ha cebado en el escándalo de los sacerdotes católicos y no ha dado noticias del escándalo de los clérigos protestantes. Hipocresía es ocultar la verdad y no informar de todo, y decir las verdades a medias.

A mí siempre me molestan los puritanos porque yo parto de la base de que todos somos pecadores. El Señor en el Evangelio cuando los judíos le preguntan si era lícito lapidar a la mujer adúltera dice: el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, y todos se marcharon y Jesús le dice a aquella mujer aterrorizada: ya ves que no te han condenado, yo también te perdono, pero no vuelvas a pecar.

En una encuesta que se ha hecho en Norteamérica, la mayoría de los sacerdotes católicos son muy felices con su ministerio y volverían a escoger el sacerdocio como camino de autorrealización y de santidad.

En Norteamérica la iglesia católica educa a 2,6 millones de estudiantes al día, con un costo de diez mil millones de dólares, lo que representa un importante ahorro para el estado y naturalmente los ciudadanos tienen que pagar menos impuestos.

En Norteamérica la iglesia católica tiene 230 universidades con setecientos mil estudiantes. Los dispensarios y las clínicas son muchas que hacen de buen samaritano.

Pero esta labor tan importante no solamente se hace en Norteamérica, sino en todo el mundo desde Sudamérica a la India.

En España cuna de grandes fundadores religiosos: San Ignacio de Loyola, San José de Calasanz, San José María Escrivá de Balaguer, etc, han hecho posible que millones de españoles se hayan formado y se siguen formando en la actualidad.

Para más escarnio, muchos que ponen a la iglesia católica en la picota, mandan a sus hijos a escuelas o universidades católicas.

La hipocresía parece que es un mal mundial y también español. El Señor le llama sepulcros blanqueados, porque por fuera son blancos y por dentro podredumbre y descomposición.

No nos dejemos engañar, el ser humano puede cometer grandes errores y realizar actos heroicos. Que Dios nos proteja y que nos ayude para que seamos dignos de ser imagen de Dios.

*Miembro del Club 55