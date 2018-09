Invertimos poco en educación

La OCDE es una organización que agrupa a los países más desarrollados del Mundo. Hoy son 37 miembros. En el gráfico adjunto se muestra a los seis que menos recursos públicos invirtieron en educación en 2014, último año disponible. España se encuentra entre ellos. Nuestro 3.5% empata con Luxemburgo y supera en una décima a la República Checa, Chile, Hungría y Eslovaquia. Y nuestra posición entre estos seis países empeora al observar el gasto público en universidades. Nos adelantan Chile y la República Checa; y empatamos con Eslovaquia. Solo estamos por delante de Luxemburgo (un país muy particular por su dimensión y relaciones internacionales) y Hungría.

Sin duda, podemos hacer mejor las cosas en nuestro sistema educativo. Pero creo que, para lo poco que invertimos, nuestros resultados en los informes PISA o los rankings universitarios no están nada mal.

Es verdad que no existe un sistema educativo español homogéneo. Se trata de una competencia descentralizada y no en todas partes se hace el mismo esfuerzo relativo o se consiguen los mismos resultados. De hecho, creo que eso es una ventaja, porque nos permite experimentar fórmulas distintas y copiar a los mejores. Pero no podemos pedir peras al olmo. Es verdad que precisamos un marco estable y consensuado para la legislación educativa. No podemos estar cambiando cada cuatro años las reglas. Es verdad que necesitamos pactos amplios entre partidos, comunidades autónomas y el conjunto de la Sociedad. Pero también hacen falta más recursos financieros (bien gastados, por supuesto) si queremos dar un salto de calidad real. Parte de nuestro futuro nos va en ello.

*Director de GEN (Universidad de Vigo)