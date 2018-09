El fracaso de las muertes en carretera a todos incumbe

Un verano horrible en las carreteras gallegas ha dado un vuelco radical a las estadísticas de siniestralidad en la comunidad. Solo en los meses de julio y agosto, veintiuna personas han muerto en nuestra red viaria, el doble que en la anterior campaña estival. Ayer mismo, dos fallecimientos más. La mayor sangría vuelve a registrarse en los trayectos cortos y en carreteras convencionales, donde se concentran el 90% de los accidentes mortales. Las cifras, no solo desbordan las del pasado año, sino también la inflexión que parecía haberse producido en otros balances. La presencia de muchos jóvenes en esa lista fatídica acentúa, si cabe, una tragedia que no puede ser aceptaba con fatalismo. Es preciso luchar contra todas las causas de este drama. Desde la mejora de las carreteras, erradicando por completo los puntos negros, aumentando aún más la vigilancia y el control; todo es necesario. Pero quizá más que nada es imperioso seguir mentalizando sin desmayo a los jóvenes de que no deben correr hacia la autodestrucción.

El balance de fallecidos durante estas vacaciones en las carreteras gallegas es la demostración palpable de que algo está fallando y necesita corregirse. Si bien el primer semestre había arrancado con un ligero descenso de víctimas, las colisiones y salidas de vía en julio y agosto han provocado un trágico repunte. De hecho, Galicia junto a otros ocho comunidades están marcadas en rojo en el mapa de la Dirección General de Tráfico por el aumento de la siniestralidad. El exceso de velocidad, los despistes al volante y el consumo de alcohol o drogas han dejado en ocho meses 60 muertes en Galicia, ocho más que en el mismo periodo de 2017. En términos porcentuales, un aumento de la mortalidad del 15,4%, que quintuplica la media nacional.

Aunque las cifras están lejos de otros veranos más trágicos -en 2009 hubo 42 muertos-, el escenario no puede resultar más desalentador después de todas las medidas desplegadas para combatir tan terrible lacra. Por ello es preciso que las administraciones implicadas adopten iniciativas urgentes para intentar atajarla y recuperar la senda descendiente de otros años. Lo que no cabe bajo ningún concepto es aceptar esta estadística como una inevitable fatalidad ni que Galicia siga siendo tras Navarra la comunidad con mayor tasa de fallecimientos en carretera de España.

Está claro que resta una tarea ingente para hacer frente a este desastre, máximo porque las causas suelen ser recurrentes y están perfectamente detectadas. Las campañas de la DGT no han dado todos los frutos esperados, pero tampoco sería justo personalizar en sus mandos la responsabilidad de estos malos resultados. Aunque la red viaria gallega, como la española, ha mejorado notoriamente en los últimos años todavía quedan muchos puntos negros que subsanar. Como ejemplo de los avances, podríamos citar los desdoblamientos de corredores como el de O Salnés o el de O Morrazo, todavía en obras, cruciales para frenar la elevada mortalidad que habían alcanzado estas vías.

Pero también faltan, como decíamos, muchas actuaciones por acometer, no solo en la red convencional. El caso de la mal llamada autovía A-55 Vigo-Porriño, con los tramos de mayor siniestralidad de toda España, es el más paradigmático de todos. Esa vía de comunicación es, sin duda, un error histórico. Mal concebida y mal ejecutada, se convirtió pronto en una trampa muy peligrosa para los conductores. La reacción de las autoridades ante esa evidencia fue acentuar las medidas restrictivas. Se redujo el límite de la velocidad máxima como si de una "corredoira" se tratase; se llenó de radares, sometiendo a un doble calvario a sus usuarios. Pues bien, pese a ello sigue manteniéndose en los puestos más altos de siniestralidad en España. En los últimos años, Fomento se decidió a acometer al ralentí pírricas obras de reforma, que tratan de corregir defectos aunque todo el mundo sabe que de poco valdrán. El único remedio verdaderamente eficaz contra su siniestralidad será la construcción de una autovía alternativa, tantas veces prometida por unos y otros como ignorada por todos ellos.

Pero los mayores peligros están en las carreteras convencionales, donde se concentran el 90% de los accidentes mortales. Se trata de rutas conocidas por los conductores que pese a que puedan verse como una ventaja se convierten en un gran problema. De hecho, las estadísticas constatan que más de la mitad de los accidentes mortales en las vías gallegas ocurren a menos de 20 kilómetros del domicilio. Peatones y ciclistas son también víctimas principales en la tragedia.

Con una buena carretera desaparecen no pocas de las causas posibles de siniestros. Por desgracia, no todas. Si la falta de carreteras adecuadas aumenta la peligrosidad, la actitud de los conductores puede llegar a incrementarla todavía más. Las causas también están meridiamente claras: distracciones (que están detrás del 36% de los siniestros mortales), velocidad inadecuada (respetar los límites evitaría una cuarta parte de los fallecidos), fatiga (más del 30% se deben al cansancio) y, si cabe la más preocupante, el alcohol y las drogas (uno de cada tres implicados viajaba ebrio o bajo las influencias de alguna sustancia estupefaciente). En resumen, un auténtico cóctel molotov al volante que hace de estos trayectos convencionales los más nefastos para la seguridad vial.

Hay que insistir, por tanto, en reclamar que se mejoren. Es tan necesario como urgente efectuar medidas correctoras en puntos negros sobradamente conocidos. Como también lo es activar cuantos más medios y medidas sean necesarias para evitar que las carreteras se conviertan los fines de semana en una especie de ruleta rusa: desde intensificar esa colaboración entre Tráfico y policías locales para evitar que conductores ebrios salgan a las carreteras hasta la habilitación de más autobuses para los jóvenes que quieran hacer desplazamientos nocturnos.

Pero quizá lo más urgente sea persistir en una enérgica intervención sobre las actitudes. Hay que continuar concienciando a los jóvenes de que el coche, además de un símbolo de vitalidad y poder, puede ser también un instrumento de destrucción. Y hay que apelar a su responsabilidad. La educación vial es una parte, y muy importante, de la educación cívica. Y el Estado tendrá que tratar fomentarla con la vigilancia, la coacción y la persuasión necesaria en cada momento. Ello no implica renunciar a nada. Contar cada año con tan altísimo coste en vidas humanas y dramas familiares que dejan nuestras carreteras es un fracaso de todos. Por ello incumbe a todos remediarlo. Porque no es algo inevitable y nadie está a salvo de ser una víctima más.