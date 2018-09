¿Quién es América?

La serie del cómico británico Sacha Baron Cohen finalizó la pasada semana con O.J. Simpson partiéndose de risa mientras su entrevistador, un falso fotógrafo italiano, le comentaba que ambos eran unos asesinos de mujeres. Simpson no reconoce ningún delito ("yo no maté a nadie"; "yo no me libré de nada"), pero no parece pasarlo mal con las bromas que el actor realiza acerca del famoso asesinato de su esposa. "Para ya", le dice, tratando de aguantar inútilmente la risa y chocándole la mano varias veces. Parecía que el excéntrico fotógrafo milanés le estuviera contando un chiste irresistible. Who is America no solo muestra cómo se comporta el personaje público en la intimidad cuando cree que las cámaras y los micrófonos se han apagado (esto ya se ha hecho muchas veces), sino las estupideces que pueden llegar a hacer y decir las personas para quedar bien con otras personas. Y lo interesante, en este caso, son las razones por las cuales quieren hacerlo. Quedar bien.

Aquí reside la genialidad de este nuevo producto de Showtime. Los personajes de Cohen son caricaturas, algunas más creíbles que otras. Pero todas ellas, disparatadas, representan algo muy sugestivo en términos ideológicos o sociales. La más lograda, a mi juicio, es la del ficticio coronel del ejército israelí Erran Morad, "experto en la lucha contra el terrorismo", que consiguió que Dick Cheney firmara un "waterboard kit", un instrumento de tortura, como si se tratara de una camiseta de fútbol. "La guerra es divertida", confiesa Cohen sonriente ante los ojos de aprobación del exvicepresidente. Fantastic. "Tu eres el rey de los que matan terroristas". Cheney disfruta de la charla con su fornido admirador sin cuestionar ni precisar ninguna de esas afirmaciones, salvo para restarse todo el mérito que su interlocutor le concede. Al fin y al cabo, reconoce el republicano, él solo estaba haciendo su trabajo. "Nunca fue personal". Quizás el caso más memorable fue el de Jason Spencer, un legislador del estado de Georgia que se vio obligado a dimitir tras su "entrenamiento militar", en el que, a petición del experto, se bajó los pantalones e hizo comentarios racistas con el inverosímil objetivo de impedir un ataque del Estado Islámico.

Congresistas pidiendo que haya armas en la guardería. Ciudadanos dispuestos a cometer un acto de terrorismo en una manifestación de mujeres en San Francisco porque piensan que el movimiento MeToo forma parte de un complot para "conquistar el mundo". Vendedores de yates que están dispuestos, "por un precio", a prestarles sus servicios a déspotas sirios, aunque ello involucre el tráfico de mujeres y matar refugiados. Y un hilarante y tenebroso etcétera. Sacha Baron Cohen los conduce a esa situación, difícil de justificar ante la opinión pública, porque sus personajes hablan el lenguaje de los entrevistados, el del sectarismo más ciego y venenoso, subiendo un poco más el volumen. De la broma aparece una verdad embarazosa que ni el periodismo fue capaz de extraer. Es lo que tiene tratar de quedar bien siempre con la tribu.

Hasta Roy Moore, un candidato al Senado por Alabama que fue acusado de abusar de menores, después de ser sometido al detector de pedófilos de Morad ("última tecnología"), finalmente decidió, una vez digerido el perceptible cachondeo, acabar con la entrevista, no sin antes aclarar que él, por supuesto, apoyaba a Israel, "pero esto no". No vayamos a ofender a los nuestros. Dick Cheney, desde luego, no lo hizo. Fue hasta el final. Su lealtad ha quedado más que constatada. Lo cual demuestra hasta qué punto algunas caricaturas no son tan caricaturas.