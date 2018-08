Muerte anunciada

De nuevo salta a la actualidad la noticia de la disolución de nuestra más antigua sociedad: el "Liceo Casino", y a lo que parece, es definitivo, si no hay nadie decidido a evitarlo. Era visto que ésta muerte estaba anunciada desde hace décadas, cuando los socios de entonces, no quisieron, ¡vaya a saber por qué!, aceptar la propuesta de la Junta Directiva de 1976, de la adquisición de un terreno donde construir unas instalaciones deportivas: piscina, pistas de tenis, parque de verano, etc., para cubrir las necesidades acordes con lo que demanda la sociedad en aquellos momentos, y así tener unas instalaciones acordes con los tiempos, que, a buen seguro, hubieran permitido una vida más larga a nuestro querido casino.

Porque era cierto que los casinos, tal como fueron concebidos, ya no respondían a las necesidades que la sociedad demandaba.

Entendiéndolo así, la Junta Directiva realizó una serie de gestiones encaminadas a cubrir estas necesidades, y así propuso a los socios varias alternativas: la "Granja de Munáiz", el "Pazo de la Brea", y un terreno en la "Cruz da Maceira". De esta manera perdimos la ocasión de, al tiempo de disponer de unas instalaciones acordes a las necesidades, hubiéramos prolongado la vida del Liceo Casino. No fue así y a pesar de los esfuerzos de las sucesivas directivas, no se consiguió la meta deseada y necesaria para asegurar su continuidad. Y era visto que este fue el principio del fin de la sociedad que ahora fenece definitivamente.

El "Liceo Casino" nace en 1897 con la fusión de las sociedades marinenses "La Piña" y "El Lazo blanco marinense", es decir que realmente habrá desaparecido después de 120 años de existencia, en la que pasó por varias situaciones: unas de esplendor y otras de serias dificultades, y en honor a la verdad, debemos reseñar aquí, la última situación en trance de desaparición que sufrió el "Liceo Casino", aparte la ocurrida con motivo de la Guerra Civil, fue en 1974, con motivo del forzado abandona de las instalaciones que venían ocupando desde 1943, en la esquina de la calle Real y Almuiña, la Junta Directiva decidió emprender un plan ambicioso con la construcción de un nuevo local, que no fue aceptado por los socios, y se tomó la decisión de disolver la sociedad el 30 de agosto de 1974.

Ante esta situación surge el gesto de un gran marinense de adopción, Francisco Salazar, que se hace cargo de la presidencia, y con un equipo de animados marinenses entre los que se encontraban, Juan González, Francisco Pardavila, José Gülias, Jorge Iglesias, acompañados de unos jóvenes como Carlos Martínez y otros, amantes de su pueblo, supieron, con esfuerzo, trabajo y perseverancia, sacar a flote una sociedad en grave momento de desaparecer. Manos a la obra consiguieron el alquiler de la antigua sede del Liceo Recreativo, ya desaparecido, y previo paso por el bajo de la calle del Sol, ofrecer unas muy buenas instalaciones y comenzar una gran labor, que desgraciadamente su mentor, Francisco Salazar, no pudo ver, al morir inesperadamente. Pero su proyecto continuó y la sociedad disfrutó de una década de esplendor, con actividades de todo tipo: culturales, históricas, deportivas, artísticas etc. Consiguiendo una de las mejores épocas de toda su historia, hasta el último cambio de sede, a la actual, y su declive que parece inevitable. Por eso una muerte anunciada, que era visto que iba a suceder, ante la pasividad de la mayoría de los marinenses. Una enseña más de Martín se nos va. Deberíamos reflexionar sobre esta situación de destrucción de nuestros símbolos sociales.