No hay espacio para estos dos iconos

Inicio el comentario con el recuerdo del hermoso templo románico de Santiago de Vigo cantado por Martín Códax. Aquella iglesia de Santiago de Vigo (1156), según Jaime Garrido situada en el actual distrito de Casablanca, guardaba una bella reliquia cuya imagen proclama el primer nombre de Vigo. Se trata de la esbelta efigie marmórea del Salvador (1080) que en la actualidad es imagen de gala en el Museo Arqueológico Nacional, como joya europea del románico gallego y la escuela del Maestro Mateo.

Corrían tiempos en los que la música quedaba representada a golpe de cincel y pintura en el Pórtico de la Gloria de Compostela, en el Paraíso de la catedral de Ourense?, tiempos que Martín Códax cantaría en el armonioso siglo XIII. Esta imagen del Salvador, esculpida cuando las creencias religiosas comenzaban a viajar con las gentes, fue testimonio de las composiciones musicales de nuestro gran trovador y poeta enamorado del mar, hoy reconocido en todo el mundo. Martín Códax pudo contemplar los pliegues armoniosos de esta bellísima imagen y su mensaje en el nimbo crucífero con un tipo de letra característico. Que por cierto, ha servido de inspiración a quien escribe para diseñar la difundida tipografía "Gallaecia" hace años.

Lo que Martín Códax no se imaginó es que esa imagen del Salvador que representa la ilusión del cristianizado suelo galaico, llegaría a tener un antídoto ideológico a los pies del monte do Castro: la cruz del franquismo, levantada siglos más tarde para amenazar la razón y los sueños del pueblo bajo el miedo. A esta cruz de la Dictadura no hay cincel que la reconvierta en Cruz de Cristo. Numerosos sindicalistas y gente de la cultura, representantes públicos como el alcalde Martínez Garrido, concejales y diputados, fueron fusilados o encarcelados por el franquismo. Dentro de pocos días se van a retirar los restos del Dictador de la cripta. El mantenimiento de este símbolo franquista -que no cristiano- es un anacronismo histórico y un error moral que no ayuda a vertebrar la sociedad viguesa. La autoridad municipal y eclesiástica deben ser consecuentes con la resolución judicial de derribo. Sirva este relato negro de la historia de Vigo para recordar la memoria de aquellos defensores de la libertad, a la vez que proclamamos los valores de la figura del Salvador como el símbolo más grande del románico en Vigo, cantada al mundo por Martín Códax.

*Miembro del Instituto de Estudios Vigueses