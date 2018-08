Gracias a Marcos Torres y a Julio Taboada

Quizá sea un hábito, una buena costumbre, preguntar a los peregrinos que pasan por el núcleo urbano de Lalín, que van conociendo, que les ha sorprendido, si el haber elegido quedarse en Lalín les cumplía su expectativa, etc, etc. De todo escuchamos, lo primero que se sorprenden al ver un pueblo de Lalín tan grande, y no esté indicado desde la Vía de la Plata, y poder llegar al pueblo con la seguridad de no perderse y como continuar al día siguiente.

Otro punto la variedad de servicios que ofrece un pueblo de 8.000 habitantes, algunos tuvieron que ir al ambulatorio, farmacia, bancos, etc, etc. pero sobre todo la comida, la oferta variada, entre comida casera, pulperías, churrasco, comida rápida, incluso oriental, el terraceo, la compra de fruta fresca y alimentos en áreas comerciales y pequeñas tiendas de cercanía atendidas por personas muy profesionales y amables.

Después de comer y de echarse una siesta, lo más frecuente es salir a dar un paseo, ir a la piscina, y una opción, cada vez más solicitada es acudir a la iglesia de Lalín a escuchar misa, y la posibilidad de saludar a nuestro párroco D. Marcos Torres, persona sumamente apreciada por los peregrinos, por su cercanía y disposición, gesto que agrada mucho a quien le visita.

Los grupos con los que hemos hablado y que pernoctan en el pabellón destacan la entrega y constante preocupación por el responsable de las instalaciones D. Julio Taboada, teniendo en cuenta que estos grupos numerosos suelen llegar tarde, raramente cumplen horarios, suele haber imprevistos, etc., pero siempre hay buena cara por parte de esta persona, y los responsables de los grupos son muy agradecidos. Después de hablar y comentar con muchos peregrinos, entendemos que Lalín, se está posicionando en el Camino de Santiago, sobre todo desde la oficialización del Camino de Invierno hace ahora dos años (agosto 2016), aunque un porcentaje aproximado al 90% sean peregrinos de la Vía de la Plata (Camino Sanabrés).

Consideramos importante, en cuanto termine la temporada, de poder reunirse entre varias personas de distintos colectivos, con la intención de debatir y coordinar posibles propuestas a estos grupos más o menos grandes, o a personas que vienen solas, con el fin de que aprovechen su estancia en Lalín, porque el Camino de Santiago no termina en la Catedral y con la Credencial sellada, sino todo lo contrario, si conseguimos que se lleven buena impresión de Lalín, van a divulgar su propia experiencia y lo que ayer fueron peregrinos de a pié mañana serán o de nuevo peregrinos por el otro camino o turistas con sus amigos o familia.

Porque estamos en los últimos 50 kilómetros de Santiago de Compostela y un porcentaje muy alto de peregrinos eligen su punto de salida Ourense por La Vía de la Plata o Monforte-Chantada por el Camino de Invierno, con el fin de completar sus 100 kilómetros, mínimo exigido por la Oficina del Peregrino para conceder la Compostela.

En nombre de todas las personas que nos apasiona el Camino, tenemos negocios y compartimos con peregrinos y turistas, y en el mío propio quisiera unirme a la felicitación de D. Marcos Torres y D. Julio Taboada, porque cada persona desempeña su trabajo cada día, pero existe una manera de hacerlo de manera responsable por supuesto, pero lo destacado es hacerlo de manera " excelente" muchas gracias por vuestra entrega.

*Albergue Lalín Centro y A Casa do Gato. Vicepresidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago por Lalín-Deza