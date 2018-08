Certezas inciertas

Marián: "Después de muchos años de experiencia y reflexión he llegado a dos conclusiones que me ayudan a entender mejor el sinsentido de la vida. De la mía y, para qué negar la evidencia, de la de todos.

"La primera de ellas es que los cables se enredan solos. Todos. Da igual que los ordenes con cuidado, no importa que dediques tiempo a estirarlos, colocarlos en su sitio, separarlos de los demás: en cuanto pase el tiempo y aunque no los hayas tocado en ningún momento, se enredarán, perderán la compostura y terminarán mezclándose entre ellos con alegre desdén por la lógica.

"Una vez aceptado como algo irremediable que hay hechos en esta vida sobre los que no tenemos ningún control aunque estemos convencidos de lo contrario, lo más inteligente es dejar de preocuparse por problemas que carecen de solución, y asumir que lo imposible es, en ocasiones, inevitable. Hablo de cables y, también, de personas. Y de proyectos e ilusiones, que no dejan de ser conexiones de rápida extrañeza en cuanto nos descuidamos un poco.

"La traición de lo corriente suele provocar cortocircuitos en quienes no toman precauciones y se dan por avisados antes de que suceda.

"Mi siguiente certeza es que hijos que no ves, corazón que no siente. Quiero decir que cuando han abandonado el nido porque se supone que han aprendido a volar, lo más sensato y valiente es no preocuparse por ellos salvo en caso de demanda de auxilio urgente. Quizá quedé escaldada por el agobio de mis padres, del que no me libré hasta que me planté y les dije que me dejaran vivir mi vida en paz y sin intromisiones emparedadas entre el cariño y la obsesión.

"El juego de tronas debe terminar cuando nuestra presencia no busca tanto las ventajas para ellos como la comodidad de sentirnos necesarios aún en su camino. Mamá, me dijo hace poco mi hija Carmen, nunca me preguntas cómo estoy, ¿no te importa? Y lo cierto es que no supe qué responder, así que hice lo que siempre hago cuando no sé convertir mis argumentos en palabras: la abracé, y ella se echó a llorar".