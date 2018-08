Ánimos para Cesáreo

Incivismo en Moaña - El incivismo no conoce de épocas. Es inexplicable que en 2018 todavía se pueda ver un vertedero incontrolado como este entre Berducedo y Meira, en Moaña. Alguién decidió deshacerse de sus muebles por las malas .G.N.

El responsable de Protección Civil, Cesáreo Coya, se encuentra convaleciente por problemas estomacales. Ayer, en el suceso de Nerga, no pudo resistir estar al pie del cañón con su teléfono. Una pena que las cosas acabasen mal con el varón rescatado. Esperamos una pronta recuperación para Cesáreo y que vuelva cuanto antes a la actividad.

Acarreo de sillas

La coordinación de horarios no está siendo el fuerte de estas Festas do Cristo. La situación más llamativa se vivió ayer con la actuación de un cantautor en el Parque da Palma. Y es que su comienzo se retrasó una hora al tener que transportar todas las sillas que se encontraban en el Eirado do Costal. Menos mal que Camilo Camaño avisó al personal.