A economía galega non perde ritmo

Os datos de xuño do Indicador Abanca-Foro de conxuntura económica amosan que a Galicia rematou o primeiro semestre sen baixar o ritmo dos meses anteriores. Agardando polas contas económicas trimestrais do IGE, que son as que mellor toman o pulso con esa periodicidade, podemos anticipar que, no conxunto do semestre, estaremos lixeiramente por riba da media española e acadaremos un crecemento do Produto Interior Bruto (PIB) do 3.1%. Aínda que cabe agardar unha lixeira desaceleración no segundo semestre, coma a que xa vimos na economía europea e estamos a ver na española, a previsión do Foro para o conxunto de 2018, o 2.9%, é perfectamente factible.

Todos os motores están funcionando. O consumo privado e as exportacións; a matriculación de turismos avanza rápido; e as cifras de turismo e industria son boas. A conxuntura permite sorrir. E debera permitir a todos, goberno, oposición, axentes sociais, sociedade civil e medios de comunicación poñernos a resolver as nosas eivas estruturais, os problemas de fondo.

Sexa na calidade do emprego, no uso da terra hoxe a monte, no pulo á demografía, na redución de burocracia paralizante, no aproveitamento da enorme capacidade que teñen as tres universidades como cerebros auxiliares... hai que aproveitar o tempo das vacas gordas para resolver asuntos pendentes de hai tempo.

*Director do Foro

Económico de Galicia