Augusto, a la más ignota Etiopía

¡Qué pereza me da a mí pero qué admirable me parece! Hablo del fotógrafo vigués Augusto Rodríguez, del que alguna vez he relatado la magnitud de sus viajes. Vuelve de nuevo a África, parte el día 14 de septiembre a Etiopía, un lugar para él lleno de leyendas, de hechos históricos que rozan con el mito, con guerras de por medio, cómo no, pero también el único país de África que no fue dibujado por occidentales. Como cada vez que va, aunque lleva una escaleta mínima de lo que quiere hacer siempre se deja llevar por las circunstancias; sin pautas, sin prisas, sin relojes ni calendarios. Ha tenido la suerte de conocer al misionero y escritor P. Juan González Núñez, que lleva en Etiopía 42 años y, que en su libro Etiopía, hombre, lugares y mitos inspiró una obra de Javier Reverte sobre un personaje muy relevante, Pedro Páez, un jesuita madrileño del siglo XVII. El precisamente le habló de descubrir otra Etiopía, las tierras bajas de la periferia al oeste del país, una zona conocida como Metekel, que linda al sur por el Nilo azul y al norte por el río Dinder, en la frontera etíope con Sudán. En esa zona habitan los Gumuz, convertidos en esclavos y apátridas en un país que no les acepta. Hará el viaje al Gumuz acompañado por P. Juan Nuñez, un lujo y una suerte para él según me cuenta. ¿Qué historias documentará con su cámara?

¡Vivan los padres del remo!

¡Qué esfuerzo memorable el de los vigueses que han constituido la Asociación de Amigos del Remo en Vigo, tras desaparecer el remo olímpico del Náutico de Vigo! Ellos se han comido todo el marrón, presididos por Celia Cabrera, y para estrenarse han hecho un brutal esfuerzo que desembocará el día 1 de septiembre en el I Campeonato Gallego de remo de mar - Trofeo remo de mar Ciudad de Vigo-Illas Cíes en Bouzas. Más de cien remeros han conseguido convocar de toda Galicia la mayoría, tanto de clubes de banco móvil como otros de banco fijo, a los que les proponen esta modalidad cómo un complemento a los bateles y trainerillas. Después vienen un club de Asturias, otros dos clubes de Alicante, dos de Lisboa y uno de Camiña. Para conseguir que viniera gente de fuera pagan la noche de los que viajan más de 300 km. A las 21.00 horas será entrega de premios en el náutico y una cena cóctel para todos los asistentes y acompañantes amenizada con la banda de blues The Olivic Blues Band. Gratis para participantes y 12 euros para los acompañantes o personas que quieran asistir para celebrar un gran día de Remo en Vigo. ¡Qué gran esfuerzo el de estos padres para que el remo no desaparezca en Vigo!

Dos americanas en el Chavolas

Me llevé a dos chicas americanas, una de 94 realmente viguesa pero residente en New York hace 70 años, y otra de 60, nacida allí, a comer al Chavolas, de la calle Cesteiros. Nos fuimos al patio interior, cubierto y muy cuidado, en el que jugué yo de pequeño cuando era una trastienda de cachivaches. Pidió la joven de 94, a la que no le falta apetito, una lubina; pedimos la americana y yo un corujo al horno. Fuimos muy atenta y profesionalmente servidos aún con el local lleno, y mis americanas quedaron tan contentas de las manos mágicas de Alberto con el pescado que lo van a proclamar por todo Nueva York.