Veciños secuestrados

O sábado fomos moitos os veciños do barrio de Santa Clara e doutros lugares da cidade que protestamos por sentirnos secuestrados polo campionato de triatlón celebrado na nosa cidade. Moitos veciños e veciñas non puideron saír dos seus garaxes durante casi unha xornada, ben para ir a traballar ou para outros menesteres, e sen alternativas, e ademais cunha información un tanto confusa dos cortes de tráfico.

Din que estes campionatos son beneficiosos para a hostelería e para gloria do señor alcalde, pero a conta de perxudicar a moitos cidadáns.

No barrio de Santa Clara e na súa contorna, somos sempre os perxudicados con este tipo de probas ou campionatos, sen que se nos den alternativas, pese a telas pedidas moitas veces.

Non hai cartos de todos e todas nos para que o sr. alcalde, parte do seu goberno e afíns vaian de excursión a México ou otros lugares sen que os contribuíntes sepamos cales son os beneficios para a cidade? Pois que tamén habiliten unha partida económica, que de seguro non vai afundir (máis que as excursións do goberno), ás arcas municipais, e habiliten un bono gratuito aos veciños con garaxe para que poidan aparcar o seu coche noutro garaxe, que lle facilite a mobilidade e ao mesmo temo non perxudique ás probas deportivas.

Se onte o perxuizo e o cabreo foi monumental, que nos esperará ao ano que vén co Campionato Europeo de triatlon que será de varios días?

Os veciños e veciñas de Santa Clara non nos opoñemos a este tipo de campionatos, pero somos os mais perxudicados, polo que pedimos solucións.

* Directivo A.VV. "Río Lérez"