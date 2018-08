La alcaldesa, Salva y las orquestas

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, y el concejal de Cultura, Salvador Meira, se enzarzaron ayer en un intenso debate a través de Facebook alrededor de la música. No hablaban de ninguna corriente académica, sino de las orquestas y el reguetón. La alcaldesa aplaudió que la Comisión de Festas de Samertolaméu apostase por la orquesta América y puso en valor que no recurra a este estilo de música ni a pantallas de luces. Meira, que toca en una orquesta, manifestó su desacuerdo saliendo en defensa de las orquestas y de los distintos estilos que tiene cada una. Ejerció también de prescriptor recomendando a la regidora varias de ellas. Lo que quedó claro de la discusión es que a la alcaldesa no le gusta el reguetón ni las "vestimentas sexistas" y que el concejal de Cultura es un fiel seguidor del rock.

Sin caballitos en las Festas do Cristo

Que nadie piense que lo mejor de las fiestas son las grandes y modernas atracciones porque los comentarios en la calle nos ponen delante la realidad. Y es que una de la cosas más comentadas en los hogares en Cangas es que este año no hay caballitos, algo que no sucedía desde hacía medio siglo.