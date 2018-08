Hai xa tres anos que o presidente da UD Ourense se achegou a min preguntando pola posibilidade de que o fútbol feminino non quedara orfo na cidade. Comezou así un camiño que hai uns días tristemente rematou. Síntome na obriga moral de falar ante o sinfín de opinións, comentarios e demáis que se están a verter nas derradeiras horas.

Dende o primeiro día recaeu en min a responsablidade de levar esto adiante. Ademáis de adestrar era o encargado de trasladar á directiva as necesidades do equipo. O clube aínda estaba nacendo e en todas as áreas do mesmo as tarefas se facían grazas aos voluntarios e o traballo da xente que estabamos dentro. Posteriormente, un membro da directiva, Xavi, pasou a ser o encargado do equipo. Houbo máis xente axudando nesto: algúns membros da directiva, voluntarios do clube, persoas dos diferentes corpos técnicos e algunha a título persoal, pero entre os dous encargámonos do día a día do equipo estes anos, cos nosos erros, que a vista está que foron moitos, e cos nosos acertos. O que tiñamos moi claro ámbos era a nosa fe cega neste deporte e que este era o sitio adecuado para dar visibilidade ao fútbol feminino: ao paraügas dun clube popular, con 1.500 socios e repercusión nos medios; non hai lugar mellor.

Este sentimento non era unánime dentro do clube xa dende o comezo. É imposible, coma en todos os aspectos da vida, que todo o mundo estea de acordo en algo; o importante é o respeto ás ideas dos demáis no desacordo, e isto era o que se daba. Recorremos tres anos nos que tentamos que as rapazas estiveran orgullosas de pertencer a este clube e que se sentiran valoradas.

Ninguén mellor que Xavi e máis eu sabemos o duro que foi o camiño, todo o cariño, empeño e tempo que lle cedemos a esta aventura e que agora faime sentir unha dor moi grande. É por iso que me doen comentarios que se están a verter xeneralizando e falando sen saber, moitas veces por descoñececmento, outras sen darse conta do dano e moitas, por desgraza, con fin do ensañamento, moitas veces persoal. A situación para min so fai reflectir a cortedade de miras da sociedade na que vivimos, que celebra máis o fracaso do veciño que o seu propio éxito.

Moito se está a falar da causa do peche do equipo, todo o mundo especula e da por certas moitas cousas, pero verdade só hai unha. Por desgraza, pechamos por falta de xogadoras. Podería relatar unha por unha a cantidade de trabas e obstáculos que neste verán nos puxeron, de diferentes opcións que buscamos para darlle futuro a esto e non puideron ser, de chamadas infructuosas. Foi unha tormenta perfecta de cousas o que levou ao desenlace. O equipo empezou os adestramentos coa ilusión de que coma todos os anos aparecese xente a probar pero nin iso. Despois dunha semana de reflexión, crimos que era mellor non alongar a agonía nin das xogadoras nin o meu propio e que tiveran tempo para buscarse a vida. A directiva tentou unha derradeira opción pero tampouco foi viable.

O tema do orzamento do equipo da para moito debate. Pódese entrar a valorar se se podía destinar máis dende o clube, e, coma todo, haberá opinións para todos os gustos. Pero o que me fai graza é que xente que nunca se interesou por esto, nin aportou un euro nin dedicou un mísero minuto ou liña nun periódico ou rede social a estas rapazas agora dean leccións de moral. É moi fácil dende o anonimato de internet ou dende púlpitos atacar a persoas que cos nosos erros e acertos só tentamos coa mellor intención sacar isto adiante. A axuda demóstrase con feitos, non con verbas, e dos primeiros poucos houbo.

Para rematar querolle dar as grazas a todas e a todos os que compartistes este camiño conmigo, ainda que fora de forma breve. E grazas en especial ás que estos dous últimos días tivestes un minuto do voso tempo para lembrarvos de min nestes moi duros momentos.

*Entrenador del equipo femenino de la UD Ourense.