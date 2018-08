Déficit autonómico: clarificar y contextualizar

El déficit público se produce cuando los ingresos ordinarios no son capaces de financiar los gastos de una administración. Y ese déficit público es la principal fuente de generación de una deuda que supone una carga para los contribuyentes futuros. Por eso, no es lo mismo que una Comunidad Autónoma incremente su financiación ordinaria, por la vía de una reforma de la financiación autonómica, que por la posibilidad de aumentar su déficit. En el segundo caso, se incrementa la deuda. No es un almuerzo gratis. De todas maneras, debe quedar claro que la ampliación del límite de déficit no obliga a utilizarlo.

Siendo solo una posibilidad, la Comunidad gallega no debería oponerse a la ampliación del objetivo de déficit para 2019, siempre que se den dos condiciones. La primera es que no se condone deuda pasada. Sería injusto y poco razonable que se hiciese borrón y cuenta nueva; sobre todo para los que se han esforzado más para cuadrar números. Como muestra el gráfico adjunto, la situación financiera de las CCAA es dispar. Galicia se sitúa hoy entre las Comunidades menos endeudadas y, por tanto, de las que se beneficiarían menos de una quita que, no lo olvidemos, pagaríamos entre todos los españoles. Afortunadamente, la estrategia de la quita del principal parece hoy descartada y el gobierno central está en la línea de reestructurar deuda sin minorar el principal que debe cada uno.

La segunda condición es que se garantice la estabilidad fiscal de las cuentas públicas españolas. Hoy somos el país de la zona euro con el déficit más elevado, a pesar de que el crecimiento económico de los últimos cuatro años ha sido vigoroso y hemos recuperado el nivel de PIB anterior a la crisis. Eso es un problema serio que exige una solución rápida. Y eso significa elevar ingresos tributarios o reducir gasto. Medidas impopulares que, no obstante, hay que tomar ya. A los gallegos, como españoles, nos interesa y mucho garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas de España.

*Director de GEN (Universidad de Vigo)