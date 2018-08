Pues la verdad es que no deja de sorprender, aunque se daba por descontado, que el PPdeG, en este caso por medio de su portavoz parlamentaria adjunta, haya salido a desmentir lo que no había admitido antes: la hipótesis de próximas "fugas" de militantes Populares hacia Ciudadanos, el partido de Albert Rivera. Argumentó su teoría en la ilusión que, según ella, despertó el relevo al frente de su partido y la llegada de Pablo Casado a la dirección; algo difícil de medir salvo con altas de afiliados, y no parece que hayan sido significativas. Si no, lo habrían dicho.

Resulta curioso, en cambio, el término que utilizó la señora Prado, una mujer capaz y brillante que da la impresión de haber adoptado el papel de látigo de la oposición externa y martillo de herejes internos. Y lo hace con dedicación total, hasta el punto de que a veces le pueda salir algún golpe fuera del yunque: cuando habla de fugas quizá olvide que, entre otros conceptos, la palabra se aplica a los retenidos contra su voluntad en alguna parte. Y en esos casos la huida no solo parece un acto de coraje, sino una obligación que puede y debe considerarse legítima.

La opinión -solo eso- que se expone no pretende convertirse en un canto a otra acepción del término empleado por doña Paula, la del transfuguismo. Pero sí recordar que esta otra actitud se fundamenta en el intento de alguien para ocupar, o recuperar, en todo o en parte, el poder perdido o que no se obtuvo. Y solo los muy audaces creen que eso sería posible ahora en Galicia saliendo del partido más poderoso de todos para entrar en un proyecto que apenas tiene estructura aquí y cuyos líderes estatales parecen dudar en ocasiones de que la vaya obtener en un plazo corto.

Desde el punto de vista de quien escribe, las recientes declaraciones de la portavoz adjunta del PPdeG anuncian, mutans mutandis, una intención clara de buscar que la opinión pública vea en los posibles -que ya se verá- cambios de militancia una especie de traición a los que se quedan. La táctica no sería algo nuevo ni exclusivo, sino muy semejante a la aplicada más veces para otros fines. El oficio político que aquí se practica es tan mediocre que no sobreviviría en él ni Lord Churchill, a quien pocos creerían cuando dijo que se iba al Partido Liberal desde el Conservador "para seguir pensando igual". Y era Churchill, caramba.

Conste que se cita a uno de los grandes hombres de la historia europea porque viene al caso: se imitó ya -por un muy destacado dirigente gallego- al "premier" británico, adaptando otra frase brillante para arrimar el ascua a su sardina. Cuando, en la fusión de las Cajas, se pretendía descalificar a quienes a ella se oponían afirmado que "nunca tan pocos dañaron tanto a tantos". Visto el resultado, habría que preguntarse y preguntar a quién se dañó de verdad al final. Y sería interesante, aunque muy poco probable, un debate, ahora que hay perspectiva, sobre ello.

Lo cierto es que todo esto abre el terreno a otra reflexión que no pretende agotar el catálogo de las posibles. Se refiere -siempre recordando que un cambio de partido no necesariamente es transfuguismo y que, por tanto, ha de ser explicado a fondo pero no tiene por qué justificarse- a que, para llevarlo a cabo, se necesita tal como ahora están las cosas, no solo el coraje del que ya se habló, sino un currículo público y privado a prueba de los basureros que tanto abundan en algunos oficios, y no solo en el político. Y que sufren los "emigrantes" y sus familias.

Si hubiere de rematar esta opinión, personal, como ya se dijo alguna vez -con una moraleja-, esta podría ser la de que, frente a otros puntos de vista distintos, determinadas actitudes que en un momento concreto quizá sorprendan, a medio plazo y desde luego a largo, es posible que sirvan para cambiar -de verdad- algunas de las cosas que no funcionan en la res pública. Y cada cual puede interpretarlo como quiera, pero reclamar que se aporte limpieza y desinterés personal a los partidos en general responde a un clamor generalizado y es una urgencia inaplazable. O sea, otra moraleja.

¿Eh...?