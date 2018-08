Las fiestas, contra la violencia sexista

El nuevo modelo de glorieta que se impone en Bueu. Sí, puede que a simple vista cueste reconocerlo. Pero lo que ven en la imagen es el nuevo modelo de glorieta que impera en Bueu, concretamente en la subida a Castrelo. La maceta sirve a la vez para tapar un bache y hacer girar a los vehículos. ¡No me dirán que esta sí que es una rotonda inteligente, y no las de Vigo. ¡Caramba!

Continuamos con el libro de las Fiestas del Cristo. La contraportada es todo un alegato contra la violencia sexista y se recalca que el "Non é non". Ya hubo bastante referencia a este problema el pasado año. Pero tampoco es Cangas un lugar que destaque por comportamientos parecidos a los de la manada en San Fermín. No hay datos, tampoco de que hubieran existido denuncias de violaciones o abusos sexuales. Hay que tocar madera, mejor dicho, ser civilizados y pensar que casos como el de la manada no los habrá en estas fiestas.

¿A qué vino Almuiña a Cangas el miércoles?

¿Qué hacían el líder del PP de Cangas, José Enrique Sotelo y el conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña, paseando trajeados por las calles de la villa el miércoles? Pues es una incógnita. No venían con el atuendo preparado para soportar el calor, pero tampoco había anunciado acto oficial para que estuvieran de etiqueta. ¿Querrría el conselleiro que Sotelo le mostrara el viejo centro de salud, la deteriorada Casa del Mar de Aldán? ¿Vendría el conselleiro a recapacitar sobre su propuesta de infraestructuras sanitarias para O Morrazo? Quizás Sotelo lo atendió por lo privado de alguna dolencia.