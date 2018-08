El legado del Klan

En la última película de Spike Lee, BlacKkKlansman, un negro se infiltra en el Ku Klux Klan. La historia está basada en las memorias de Ron Stallworth, un agente de policía afroamericano (el primero) de Colorado Springs que llama por teléfono a la "organización" y consigue convencerlos de que él sólo tolera a los que tienen sangre aria en sus venas. "Tú eres el tipo de persona que andamos buscando. ¿Cuándo podemos vernos?". Entonces Stallworth, para que no lo descubran, logra que un compañero blanco, Flip Zimmerman, acuda a las reuniones mientras él se encarga de las conversaciones telefónicas, llegando a contactar incluso con David Duke, quien por aquel entonces era el líder del KKK.

Pero Stallworth comete el genial error de darles su verdadero nombre. De ese modo, los miembros del Klan, además de pensar que estaban hablando con un blanco, le hicieron un certificado oficial del Ku Klux Klan a un afroamericano. Cuando Stallworth le pregunta a Duke si no le preocupa que un negro lo puedo llamar haciéndose pasar por blanco, el supremacista le responde que no, que nunca le ha preocupado en absoluto porque sabe identificar perfectamente la voz de un auténtico ario, "como por ejemplo tú, Stallworth", basándose en cómo pronuncia las palabras su interlocutor. Lo cual hace que esta historia, tan hilarante como aterradora, contenga un punto irónico que contribuye a reforzar su visible moraleja: tras el racismo lo que se suele hallar, sobre todo, es la estupidez.

Cuando ambos policías conversan sobre la operación, Zimmerman, que es judío pero siempre lo trataron como a un blanco, confiesa que nunca había reflexionado sobre su identidad hasta que se infiltró entre los encapuchados. Después de pasarse horas escuchando insultos antisemitas, de experimentar el odio que toda esa gente manifestaba hacia la comunidad a la que él pertenecía, Zimmerman comienza a pensar, "por primera vez", en lo que significa ser judío. La identidad no es importante, claro, hasta que te quieren exterminar debido a ella. Stallworth, por ejemplo, no tenía opción: la sociedad estadounidense, con sus leyes y tradiciones, se lo recordaba en todo momento.

Linda Gordon argumenta en The Second Coming of the KKK que el "segundo Ku Klux Klan", a diferencia del primero, el cual se creó después de la Guerra Civil para evitar (con mucho éxito) que los afroamericanos emancipados pudieran ejercer los derechos que las nuevas enmiendas constitucionales les habían proporcionado, dejó de ser en los años veinte una organización secreta que operaba en la clandestinidad, realizando linchamientos y torturas (aunque también se producían), y comenzó a celebrar eventos masivos a la luz del día. Este KKK, que tenía más presencia en el norte que en el sur, incluyó en su lista de enemigos a los católicos, a los judíos y a los inmigrantes, controlando unas ciento cincuenta publicaciones y dos universidades. "Su programa era apoyado por millones de ciudadanos, puede que por la mayoría de los estadounidenses".

El movimiento, además, gozaba de una atractiva transversalidad: había granjeros, hombres de negocios, obreros, gente de clase media y todo tipo de profesionales. Los senadores y congresistas hacían campaña con las ideas que promovían sus dirigentes. Incluso la Ley de inmigración de 1924, que jerarquizaba las razas más "deseables" estableciendo cuotas de privilegio para los países occidentales, fue aprobada gracias, entre otras cosas, a la presión que ejerció el KKK a través de su propaganda. Cornel West dijo en varias ocasiones que no deberíamos subestimar el legado del supremacismo blanco. Y Linda Gordon parece estar de acuerdo con esa afirmación: "El mayor éxito del 'segundo Klan' puede que haya sido el impacto que tuvo éste en la conciencia política estadounidense: su redefinición de 'americanismo', y por ende de 'antiamericanismo', continuaría influenciando durante mucho tiempo en el país". Esto es sin duda preocupante. Pero entre la tragedia y el disparate, Spike Lee parece que, en BlacKkKlansman, ha preferido arrojar luz sobre lo segundo, poniendo al racista frente al espejo sus limitaciones intelectuales.