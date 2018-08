A Xosé Lois, actor que también se nos fue

¡Anda, los Maristeños! Fieles a su cita anual del primer jueves después del Cristo de Vigo, los "chicos" de la promoción Maristas del 63 (los que terminaron ese año sus estudios en el colegio) volvieron a reunirse en una comida. Esta vez, en número de 16, y, aunque nunca lo hice, hoy les quito el antifaz a algunos de los que veis, o a casi todos: el exadministrador de Aduanas Joaquín Bobillo, al arquitecto Enrique Acuña, al expropietario de Larsa, José Carlos Rodríguez, al exdirector del Colegio Apóstol Fernando López Paz, a Luis Emilio Ferreiro, presidente de la Fundación Celso Emilio, al ex redactor jefe de FARO Joaquín Rolland... ¿Cuántos años llevamos sacando a estos mozalbetes en su reencuentro anual?

Yo le recuerdo en Woyzeck, aquella gran obra del Centro Dramático Galego que protagonizaba Antonio Durán "Morris" y en la que él hacía de capitán, y también de contrabandista en "Continental", la película de Villaverde. Hablo de Xosé Lois González, actor desde el siglo pasado (suena fuerte pero fue ayer) del teatro gallego en el ourensano Caritel y luego, ya en Vigo, su ciudad de adopción, con Artello, después en el Centro Dramático Galego... Se nos fue hace unos días, casi al tiempo que su colega teatral Ernesto Chao, hasta el punto de que cuando muchos actores estaban en el tanatorio por Chao, se enteraron del fallecimiento de Xosé Lois. No exagero un ápice si digo que era muy querido y que será muy recordado y que, si cumplió como buen actor cómico o dramático, aún mucho más como amigo. Que se lo pregunten al mismo " Morris", que compartió piso con él ocho años. Su voz especial le permitió aprovechar aquellos años en que el doblaje tenía mucho espacio en Galicia pero el teatro fue su vida aunque un asma antes y una maldita hepatitis C por la que sufrió dos trasplantes acabaran apartándolo de las tablas y luego de la vida misma. Pero qué intenso en aquella representación de Gran Venta X Aniversario de los Artello, por ejemplo, a finales de los 80. Pena que se nos marchen tan antes de tiempo.

¡A ver Yayo, por dónde andas!

Y ya que hablo de teatro, ¿qué es de Eduardo "Yayo" Hernández, uno de los pioneros del teatro semiprofesional en Vigo, que de director del grupo " La Farándula" en los años 70 pasó a dirigir el Proyecto Frades, un grupo de enfermo psíquicos autónomos en los montes de Frades-Mondariz, no sin muchas vicisitudes antes? Yo en las Memorias que le hice había escrito que había dejado a Marx por Dios y la teoría por la práctica, saltando a crear su propia comunidad tras haber tenido que acogerse él mismo a la protección de los Hermanos de los Enfermos Pobres en Vigo. Las vueltas de la vida. Con esas barbas franciscanas que ya portaba en su etapa teatral de los 70, no sabemos nada de Yayo desde que le hicimos esas Memorias y yo creo que ya pasó un año, y ya por entonces se peleaba contra la mala salud en esa comunidad mondaricense que él llevaba con el puño de hierro del amor solidario. Pero ni un solo día hemos vuelto a saber nada ¿estarán bien? ¿Y Yayo, aguantará el tipo? Por cierto, me quedé con fotos de ellos.

De la Lolailo al Chavolas

Ya veo otra vez a Loló Domínguez con su carrito vendiendo en la calle Oliva perritos calientes, bajo el letrero, "Perritos la Lolailo". Al calor turístico de agosto está casi todas las tardes pero luego lo hará solo los fines de semana. Con Loló me fui el otro día a comer al Chavolas, más bien a picotear, y nos hicieron una tortilla desestructurada del brazo de una sencilla ensalada de la que no dejamos huella, precedida por unas nécoras de batea magníficas y muy baratas.