Resultados en solo quince días!

¿Conocen esos típicos carteles de "antes y después" en donde se publicitan las virtudes de algún método de adelgazamiento poniendo la foto de un modelo antes y después de haber seguido tal dieta? A veces cuesta trabajo pensar que sea el mismo modelo el de las dos fotos. Compre esta increíble crema antiarrugas. ¡Y con resultados en sólo quince días! Y aparecen dos imágenes de primerísimo plano de la zona de los ojos de la misma persona. En la primera pone "Antes" y los ojos están llenos de arrugas. En la segunda pone "Después" y la piel de los ojos es ahora lisa y tersa como la corteza cerebral de un tronista.

Nunca se había podido utilizar el recurso del "antes y después" en televisión para evaluar los efectos de un cambio en el equipo directivo de una televisión pública. Hasta ahora. Si tienen un ratito en medio del ajetreo veraniego vayan a la página web de Radio Televisión Española. Peguen un post-it que diga "Antes" en la pantalla y vean el espacio que Informe Semanal dedicó a Pablo Casado bajo la responsabilidad de Jenaro Castro el pasado 28 de julio. Después cambien ese post-it por otro que diga "Después" y vean el espacio que el mismo Informe Semanal dedicó al mismo Pablo Casado sólo quince días después, el 11 de agosto, una vez que Rosa María Mateo nombró a Begoña Alegría directora del área de servicios informativos de Radio Televisión Española.

¿Se pueden creer el cambio? ¿Han funcionado o no las pastillas, el método de adelgazar, las cremas que han traído la nueva dirección del ente público? Cuesta trabajo creer que sea el mismo político el de los dos reportajes. ¿Han visto cómo ha disminuido el peloteo fofo, cómo han desaparecido las arrugas del no tocar los temas que no interesa? Antes y después. Comparen las dos imágenes y díganme si cabe alguna duda acerca de eficacia del tratamiento que ha recibido la televisión pública. ¡Y con resultados en sólo quince días!