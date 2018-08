Incredulidad tras la pena y la indignación

¿Conocéis la cara que se le queda a una persona cuando no entiende nada?

Después de la conmoción, la preocupación, la pena, la rabia, la ira y la indignación, ahora llega la incredulidad. No damos crédito a lo que está sucediendo. Resulta que ahora los perros quedan "a cargo de su propietario y bajo su exclusiva responsabilidad" ¿Responsabilidad?

Ante esta situación que no logramos entender nos ponemos en contacto con los familiares de otra víctima brutalmente agredida hace unos meses en Covelo. En su caso el propietario del animal sí procedió a su entrega voluntaria cuando fue requerido para ello.

En este caso la colaboración no solo no existe, sino que se produce una clara obstrucción a la labor inspectora que el caso requiere. Tanto es así que la Guardia Civil, que se personó en reiteradas ocasiones ante el responsable solicitando el acceso a su propiedad para poder inspeccionar la situación que se produce en su interior (número de animales, condiciones de salubridad en la que se encuentran, documentación de los mismos, etc) ha visto imposibilitada dicha labor con una actitud por parte del responsable de los hechos de una chulería que no deja de sorprender a todos los vecinos que la presenciamos.

¿Estamos en una sociedad donde se deben garantizar los derechos a vivir con libertad, tranquilidad y seguridad, o estamos en una sociedad subdesarrollada donde prevalece la ley del más fuerte y del que nada tiene que perder?

¿Es normal que en una aldea en la que intentan convivir una docena de personas diariamente y un número mayor los fines de semana y vacaciones, no se pueda pasear tranquilamente? ¿Es normal que mientras las víctimas tengan que mantener una vida de reclusión sin poder salir de sus casas, el responsable de sus agresiones siga con su vida normal como si nada hubiese sucedido? ¿En qué siglo estamos? ¿Hay un Estado de derecho que nos protege o rige la ley del más fuerte como en los países subdesarrollados? ¿Alguien lo entiende?

*Nieta de María Fraiz, octogenaria agredida el domingo por un grupo de perros en Ribela.