Ruta Galifornia, a pura moto

¡Ahí va, los de Ensemble! Los de Ensemble Galería sorprenden cada vez más al público en cada nueva producción. Esta que veis es una de las escenas del espectáculo "Océano" que presentaron entre el 7 y el 10 en la Casa del Mar. Cuarenta y cinco músicos bajo la dirección de Alejandro Garrido en que interpretaron la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak pero imprimiendo un modo espectacular de interpretar a los clásicos de la sinfonía. Baile, body painting, coreografías, teatro, humor... Reactivar emociones anquilosadas, he ahí uno de los objetivos de la Ensemble Galería.

Ayer cubrieron la última etapa de su periplo pontevedrés al trote de sus motos, entre O Grove y A Guarda, el lado amable y el lado salvaje de la ría de Pontevedra. De la magia de A Lanzada rodaron hasta las villas marineras de Portonovo y Combarro. En la otra orilla les esperaban sus hermanas de Marín y Bueu, que les condujeron hasta el "fiordo" cangués de Cabo Home. Una visita al castillo de Soutomaior fue su último stop antes de llegar a la meta, la capital, la ciudad sin coches, Pontevedra. ¿Y quiénes? Unos 25 moteros que hicieron como el año pasado la Ruta Galifornia que organiza Pablo Riera. No se trata de una carrera pero tampoco es necesario que todo el mundo circule al mismo ritmo y que unos tengan que esperar por otros. Ahí estuvieron, o al menos se apuntaron, Javier Herranz, Lucho Rodex, Raúl Guerrero, Pablo Riera, Leandro Olmedo, Pedro Herrero, Alberto Penelas, Pablo Viana, Rafa Olmedo, Luis Salinas, Queno Cividanes, Tito Vázquez, Elia Fuentes... ¡Qué buena experiencia! Salieron de Vigo hasta Mondariz el viernes, el sábado hasta Lalín, el domingo a Vilagarcía, el lunes hasta O Grove... Pronto, entre el 23 y 26 de agosto tendrá lugar una versión ampliada de esta Ruta Galifornia pero por toda Galicia, que en este caso cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia: La Ruta Galifornia Vuelta a Galicia.

¿Qué tal un caíño "horaciano"?

Yo estoy ahora celebrando en casa conmigo mismo la vida con un Altos de Torona Caíño, una rareza porque es el segundo monovarietal de caíño que existe en el mercado mundial, no sé si tras la experiencia de José María Fonseca en Terras Gauda. ¡Coño, qué rico está ese caíño, con las uvas de una parcela con una pendiente propia de la viticultura de montaña, aunque esté en el bajo Miño! El otro día tomé un vino en El Capitán con Iván Gómez, director del Grupo HGA que lo produce, y días después me encontré allí a sus "padres" fundadores Horacio Gómez y Rosa, responsables también de esta nueva experiencia, de cena con Carlos y Vicky Moreda. De las castas más minoritarias y que hoy empiezan a aparecer en vinos en Galicia una de las más interesantes es el caíño blanco. Eso dicen los que saben; yo digo me gusta. Iván, el actual director tras pasar Horacio los bártulos a sus hijos (sin dejar el timón, seguro), dijo una vez algo que hereda el pensamiento paterno y señala la Meca de estos vinos que atesora el grupo, sea Regina Viarum o los "Torona: "Tengo hambre de crecer, pero con cabeza y sin perder el norte de la calidad".

Felicidades, Olga Bernárdez

Espero que Olga Bernárdez, viuda del alcalde tudense Ángel Álvarez, se haya levantado hoy en plena forma; sí, mujer, mira que eres despistada, Olga, la que tenía la farmacia en la calle Coruña, que vive por Gran Vía. Digo esto porque ayer celebró en el Angelito su santo y yo sé que había invitados como Pilar Fonseca, Ricardo Amieira, Cristina Ferrín, Joaquina Sevillano, Pepe Bernárdez, Rita Ferrán, Ángel y Mary Toucedo, Pilar Iglesias... Me dice más de uno, por cierto, que el Angelito lo borda este verano, que va fantástica su cocina.