El milagro

Estupefacta, como está España entera -otra vez Galicia es portada por un suceso: parece una maldición- tras el episodio vivido en Vigo, parecería prudente que a estas horas los referentes de las administraciones afectadas se dedicasen en cuerpo y alma a averiguar por qué pasó lo que pasó. Y a partir de ahí, afanarse en prevenir que no ocurra de nuevo y en explicar a la ciudadanía cuanto pueda ser de su interés, que es todo y, como dijo el presidente Feijóo, informar sin tapujos. A eso, investigación, información y prevención, tienen derecho los afectados y los demás, venidos a Vigo para la fiesta desde todas partes.

Lo que no es de recibo, e indigna, es que ya desde las primeras horas, quienes deberían haber aportado cuanto -con toda razón- se les exige, se dedicasen a escurrir el bulto endosando las responsabilidades a las esferas municipal o portuaria, según sea el origen de la sugerencia. Y, a la vez, incurriendo ambos en el patético espectáculo de la interpretación de un antiguo convenio demostrando de casi que ninguna de las partes tiene claro cuál es su papel. Y, peor aún, sin aclarar el punto según el cual la zona donde ocurrieron los hechos era peligrosa.

Se ha calificado de patética la reacción oficial de las administraciones, pero podría quien eso opina -que es el que esto escribe- haber utilizado el término "vergonzosa". Porque no la han personificado dos chupatintas, sino cargos con demostrada capacidad política y de gestión, Y por fortuna, dentro de lo malo y a diferencia de otros sucesos, el cruce dialéctico no ha sido -aún- especialmente agrio, quizá por la buena relación personal entre los señores Caballero y López Veiga, pero conviene no fiarse porque cualquier dicho puede volverse un casus belli.

(Conste que ese es el motivo último de que el suceso ocupe lugar en un espacio dedicado a la política: porque quienes se dedican a ese oficio parecen empeñados en darle ese carácter a los efectos de lo ocurrido. Y no puede ignorarse al menos la sospecha de que eso tenga más que ver con la relativa proximidad de las elecciones municipales que un afán auténtico por conocer la verdad de fondo. Es posible que resulte una sospecha injusta, pero precedentes hay, aunque con otros protagonistas, pero de afiliación partidaria semejante, que la respaldan).

Por eso procede insistir en que semejante actitud no lleva más que a la indignación -y al estupor- de una sociedad entera que, a pesar de que podría, no acaba de acostumbrarse a los tira y afloja que protagonizan muchos cuando toca afrontar situaciones delicadas. O, antes, determinar responsabilidades; una obligación elemental, pero -aquí-- de extraño y tardío cumplimiento).

En definitiva, es inaplazable concretar y cuantificar esas responsabilidades, si las hubiere, pero tras rematar el trabajo de averiguar por qué sucedió ese colapso del hormigón y si existían, como se ha dicho, indicios de que el peligro no era banal. Y hecho eso, será el momento de continuar hasta el completo esclarecimiento del itinerario seguido por todas las partes implicadas en el episodio. Y hasta de someter al arbitraje de expertos la interpretación del convenio, que en modo alguno puede utilizarse como agravante o eximente. Porque el milagro de que no haya habido muertes puede que no se repita si algo así ocurre otra vez.

Así las cosas, y sin perder de vista que está en juego la imagen de una ciudad emblemática, de su Puerto y hasta de este antiguo Reino por el eco de lo acontecido, merece la pena seguramente la expresión de un deseo: hay veces en que el refrán que asegura que "no hay mal que por bien no venga" puede hacerse realidad. Si quienes deben y pueden, quieren, pasado el susto y recuperados los heridos -y ojalá que el milagro se mantenga sin tener que lamentar fallecimientos-, será hora de ponerse manos a la obra. Y con un objetivo: que "Abrir Vigo al mar" no resulte solo un eslogan, sino una realidad; es cuestión de que quienes toman las decisiones trabajen en común; el resto, la búsqueda de culpables, sobra de momento y la de responsabilidades ha de esperar. Pero solo un poco.

¿No...?