O mestre Ramón Piñón nun acto no colexio.

O mestre Ramón Piñón nun acto no colexio.

Ás veces, na vida, temos a inmensa sorte de cruzarnos con grandes persoas. Iso pasounos aos ex-alumnos e alumnas do colexio Público Comarcal de Lalín cos profesores que nos impartiron clase durante esa etapa que, dalgunha forma marcou as nosas vidas.

Recentemente, deixounos don Ramón Piñón, un dese profesores e boas persoas ás que nos referiamos anteriormente, que soubo chamar en nós a súa atención. Como escribiu Alfred Mercier, "nunca esquecemos o que aprendemos con pracer", ao que nós contestamos: "imposible esquecer a quen ensina con satisfacción".

En decembro do pasado ano, tivemos a oportunidade de compartir mesa e mantel con don Ramón Piñón, nun reencontro que celebramos despois de 34 anos e no que tivemos ocasión de recordar e rememorar anécdotas daqueles inesquecibles anos.

Esa noite, todos coincidiamos no especial sentimento de cariño que profesabamos ao recordar a estas profesoras e profesores e, en especial, a don Ramón Piñón, que tiña gañado un oco nos nosos corazóns.

Para amosar a nosa gratitude por ter sido unha parte importante do no so ensino, adicamos estas letras coma homenaxe á súa longa traxectoria profesional e persoal.

Promoción 1982-1983, Colexio Público Comarcal de Lalín.